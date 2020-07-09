Можлива зустріч українського президента Володимира Зеленського з його російським колегою Володимиром Путіним відбудеться тільки при одній умові

Якому саме, спікер голови РФ Дмитро Пєсков заявив в коментарях росЗМІ, передає Politeka.net.

За його словами, новий нормандський саміт за участю глав України, Росії, Франції і Німеччини може бути здійснений тільки за умови виконання домовленостей, які були досягнуті в Парижі під час останньої їхньої зустрічі.

«Можна сказати однозначно, що при виконанні паризьких домовленостей можливо швидке проведення саміту в «нормандському форматі»», – уточнив він.

Проте навіть приблизних термінів такої зустрічі Пєсков не озвучив.

Раніше ми розповідали про те, що у Путіна не сумніваються: завершити війну на Донбасі можна до закінчення каденції Володимира Зеленського. Це було озвучено також Пєсковим. Спікер президента РФ пояснив, що кроки з припинення війни на Донбасі, яку в 2014 році розв'язала Росія, прописані в пакеті Мінських угод:

«І теоретично, і практично це можливо. Для цього досить виконати послідовність кроків, вже досить давно зафіксовану в Мінському комплексі заходів».

Що стосується українського президента, то Зеленський раніше заявив, що війна на Донбасі буде припинена до кінця його каденції. Він нагадав про те, що в цьому питанні все вже вирішено: раніше він говорив про готовність змінити тактику по Донбасу, якщо за рік Мінський процес ні до чого не приведе.

План «Б», як відомо, передбачає замороження конфлікту на Донбасі, що не влаштовує російську сторону, яка намагається впихнути Україні зруйнований регіон на своїх умовах.

Нагадаємо, бойовики "ДНР" влаштували масову провокацію, звинувативши ЗСУ.

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