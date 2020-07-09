Зампред Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев выступил со скандальным заявлением



Так, он посоветовал украинцам смириться с имеющимися после 2014 года реалиями (аннексии Крыма прим.ред). Кроме того, он уверял журналистов, что Россия не намерена проводить недружественную политику в отношении Украины.



Такое заявление он сделал в интервью для издания "Комсомольская правда".

"Но это не означает, что мы хотим проводить какую-то недружественную политику в отношении Украины. Нет, просто украинцы должны смириться с теми реалиями, которые существуют, и заняться урегулированием внутреннего кризиса на юго-востоке своей страны", - сказал Медведев.

Он не согласился с постановкой вопроса о том, что Россия поссорилась с Украиной и Грузией, а сделал виноватыми всех, кроме России.

"Мы (Россия прим.ред) ни с кем (Украиной и Грузией прим.ред.) не ссорились, мы реагировали на недружественные действия некоторых государств, когда это было необходимо", - сказал Медведев.

Он подчеркнул, что "Грузия сама совершила акт агрессии в отношении своих в тот момент еще автономных частей - Южной Осетии и Абхазии", где были российские миротворцы, и России пришлось в это вмешаться.

"Это, естественно, привело к осложнениям отношений с Грузией, к разрыву дипломатических отношений. Но не мы, видит бог, все это устроили, это ответственность тех властей, которые там были. И они пожинают плоды своей безответственной политики того периода", - резюмировал Медведев.

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