Про можливу відставку Дмитра Медведєва з поста прем'єр-міністра РФ стало відомо ще до Нового року

Про це інформує Telegram-канал "Шуліка", посилаючись на свої джерела у владі, передає Politeka.net.

Як відомо, про рішення Дмитра Медведєва піти у відставку дізналися в політичних колах Росії ще до новорічних свят, і тому він був відсутній при роботі над посланням Володимира Путіна до населення.

Інсайдери стверджують, що багато помітили відсутність Дмитра Медведєва на підсумковій нараді, як і присутність на ньому Михайла Мішустіна, якого глава Кремля Володимир Путін запропонував затвердити на посаду нового прем'єра і мера Москви Сергія Собяніна.

Та в стінах Кремля пояснення публічної "розправи" Путіна над Медведєвим знайшли тільки одне.

Як відомо, перед Новим роком у мережі з'явилося фото з резиденції Медведєва, куди спеціально завезли сніг, щоб прем'єр-міністр міг насолоджуватися катанням на лижах.

"Хронологічно це могло стати останньою краплею, бо фотографію просували вельми лояльні Кремлю ресурси, більш того, вони були першими", – йдеться у повідомленні.

Інсайдери стверджують, що незважаючи на відставку, ніякі резиденції і "будиночки для качок" у Дмитра Медведєва не відберуть, адже вони не є державною власністю.

"І користується ними він не як прем'єр, а як приватна особа, як один керівництва фондів, які володіють цією нерухомістю", – підсумували в Telegram-каналі.

Як ми раніше повідомляли, 15 січня російський Кабмін у повному складі пішов у відставку. Про це оголосив його голова Дмитро Медведєв після розмови з президентом РФ.

Вже ввечері Путін запропонував кандидатуру на посаду нового глави уряду. Він хоче доручити цю посаду глави Федеральної податкової служби (ФПС) Росії Михайлу Мишустину.

Майбутній прем'єр Росії Михайло Мішустін вже потрапив в базу "Миротворця". У повідомленні говориться, що політик є російським окупантом, який скоїв замах на суверенітет і територіальну цілісність України. Крім того, він свідомо порушував державний кордон України з метою проникнення в захоплений російськими окупантами Крим.

29 липня 2015 року, будучи главою Федеральної податкової служби Росії, Мішустін відвідав податкову інспекцію в тимчасово окупованій Ялті, де провів нараду з керівниками територіальних податкових органів Кримського федерального округу".

Нагадаємо, відставка уряду РФ отримала несподіваний поворот: "як у Борі Березовського".

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