В мережі скандал через слова вже колишнього прем'єр-міністра Росії Дмитра Медведєва про головне свято року

Як повідомляє Politeka, кадри злив в мережу пропагандист Дмитро Смірнов.

«Новий рік - така ж наволоч, як і старий. З тією тільки різницею, що старий був поганий, а новий завжди буває гірше»: Дмитро Анатолійович напередодні», - йдеться в повідомленні.

Звернемо увагу, що опубліковані кадри були сприйняті росіянами за допомогою їдких коментарів, про що говорить те, що відбувається під відео.

«Він знав, що буде відставка», «Сумнівів немає, він все знав», «передчуття його не обманули», «Діма, заміни йому таблетки в кальяні. Старі таблеты вже засмерділася», «Як то навіть не дуже приємно....», «шоу для лолов триває», - йдеться в повідомленні.

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Медведєв після відставки буде заступником голови Ради Безпеки Росії. Цієї посади поки немає, але Володимир Путін, президент РФ, вже розпорядився про її утворення. З цього можна припустити, що нового прем'єра в наступники будуть готувати чотири роки. Вибори президента Росії пройдуть в 2024 році. Але в 2021 році очікуються вибори в Думу, що стане "хрещенням" для нового глави уряду.

Є можливість, що зараз Путін призначить технічну фігуру на посаду прем'єра. Адже розглядається і той варіант, коли новий чиновник не виправдає довіри і його необхідно буде замінити, заявлено в пості.

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