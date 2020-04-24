Російський президент Володимир Путін став героєм нової політичної фотожаби

Про це пише Politeka.net.

На цей раз президента Росії Володимира Путіна висміяли після гучного фіаско на нафтовому ринку, де були встановлені абсолютні рекорди за ціною нафти.

Відповідну публікацію в своєму мікроблозі Twitter зробив користувач Vitauskas.

На фотожабі можна побачити тікає в ліс Володимира Путіна, якому у цей час Дмитро Медведєв встромив ножі в спину.

"Новини ривків і проривів. Слідом за падінням цін на нафту, ціни на газ в Європі впали нижче російських. У Великобританії газ коштує близько $40 за тисячу кубометрів, у Нідерландах - $66,8. Середня ціна «Газпром» для Росії - $52,8", - сказано в підписі до публікації.

Користувачі з гумором відреагували на пост блогера і закликали росіян відмовлятися від пропозицій "Газпрому", щоб він швидше пішов на дно.

"Опа, опа, опассіоната... Що-то ж*па світу смердіти стала...", "Ех, не варто було Хоттабича нахр*н посилати", "А йому пох...", "Путін молодець. Якщо не Путін, то хто зробить це для федерастів", "Цікаво б глянути на роздрібні ціни. Я плачу 5.8 руб/куб. м, що за нинішнім курсом майже €80 за тис. куб. м", "Порадьте в Росії, нехай люди купують газ з інших хабів, ніж у Газпромі", - жартують вони в коментарях під публікацією блогера.

Раніше ми розповідали про те, що Володимир Путін вийшов з бункера і налякав всіх новим обличчям. Публікацію у своєму мікроблозі Twitter зробив користувач під псевдонімом Дмитро Stoff.

"Придивіться до цієї фотки уважніше. Збільшіть. Чи Не здається вам, що тип на ній більше нагадує якогось чувака в масці, ніж живого Пиню?", - підписав він скандальні знімки президента Росії.

Росіяни з гумором відреагували на публікацію і зазначили, що нинішній Володимир Путін не схожий на людину, який прийшов до влади в 1999 році.

Нагадаємо, Путін розлютив росіян витівкою під час карантину, мережа кипить.

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