Заместитель руководителя администрации президента РФ Дмитрий Козак озвучил вариант урегулирования конфликта на Донбассе

Свой комментарий он дал интервью ТАСС.

По его словам, украинская сторона заявила, что уже готов проект закона о поправках в Конституцию Украины в части децентрализации.

"Такой документ практически готов и к ближайшему заседанию контактной группы должен быть представлен", - отметил дипломат.

В то же время он подчеркнул, что необходимо предъявить документ об реформе относительно децентрализации, и тогда можно говорить о том, что Донбасс "готов жить в таком правовом поле".

"Никто этой децентрализации, этих поправок не видел - ни на Донбассе, ни в остальной части Украины. В конце концов можно допустить, что децентрализация будет настолько радикальной и привлекательной, что сам Донбасс скажет, что он готов жить в таком правовом поле", - отметил Козак.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский раньше заявил, что война на Донбассе будет прекращена до конца его каденции, но политический эксперт Дмитрий Спивак не разделяет такого мнения.

По его словам, президент Украины еще не готов к переговорам с Владимиром Путиным.

"Фраза Зеленского "верить Путину или нет" - это фраза человека, который точно пока не готов к двухсторонним переговорам. Путину не надо верить или не верить. Глава украинского государства должен вести свою политику, которая отражает национальные интересы Украины. Это (фраза Зеленского - ред.) свидетельствует о том, что Владимир Александрович, как глава Украины пока не понимает и не готов к дальнейшему серьезному диалогу в существующем формате. И нет никакого плана, о котором нам говорят", - отметил он.

Напомним, боевики "ДНР" устроили массовую провокацию, обвинив ВСУ.

Как сообщала Politeka, ситуация на Донбассе резко изменилась, боевики пошли на новую подлость.

Также Politeka писала, что армия Путина пошла в наступление на Донбассе, появилось экстренное сообщение штаба ООС.