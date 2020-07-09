Поездки Владимира Зеленского по Украине напоминают совковое чинопочитания и кварталовское дуркование



Как передает Politeka.net, такое мнение озвучил политолог и журналист Юрий Романенко на своей страничке в Facebook.

По его словам, колеся по стране, Зеленский ничего не делает для улучшения жизни в ней.



"Эти поездки Зеленского по регионам превратились в микс совкого чинопочитания и кварталовского дуркования. Каждый раз появляется один и тот же месседж - на буковинщине ( Полтавщине, Ивано-Франковщине, Черниговщине) живут прекрасные, трудолюбивые люди. Бизнес успешно развивается. И, вообще, Украина, ты самая лучшая. Один только вопрос - почему в такой прекрасной стране столько страдания на фоне перекрашенных мостов?", - написал он.

Пользователи сети были солидарными с такой критикой в сторону президента.

"Ну надо же ему имитировать хоть какую-то деятельность! Сам поломать систему он не может и не хочет - устранят физически. Боится. Лучше так, как есть...", "На лицо окончательный крах этого глубинного государства. Альтернативы нет. Поэтому впереди расчлеление на осколки", "Это совковый анекдот:Коллектив у нас хороший, только вот люди г**но (с) Так вот здесь наоборот", - писали пользователи сети.

Напомним, украинка разочаровалась в "ненастоящем" Зеленском: "Вы нас просто добиваете".

Как сообщала Politeka, Зеленский нарушил закон, появилось признание президента: «сумма в 50 прожиточных минимумов».

Также Politeka писала, что эксперт рассказал, при каких условиях "скинут" Зеленского: "угроза начнется тогда, когда...".