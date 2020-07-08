В экс-президента Петра Порошенко бросили пачкой денег во время его выступления под зданием суда
8 июля бывший президент Украины прибыл в Печерский суд, где для него должны избрать меру пресечения по делу об оказании давления на главу Службы внешней разведки Егора Божка в 2018 году ради назначения первым заместителем Сергея Семочко.
Под зданием суда собралось много людей, одни из которых поддерживали бывшего президента, а другие выступали против. В перерыве судебного заседания Порошенко вышел к собравшимся и начал произносить речь, однако его прервал неизвестный мужчина, который бросил в политика пачку долларов (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу вниз). При этом выяснилось, что деньги были фальшивыми.
Соответствующими кадрами поделился Телеграм-канал Pavlovsky News.
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Когда в Порошенко полетели купюры, ему на помощь пришли охранники, однако бывший президент явно сильно разозлился, оттолкнул их и принялся указывать в толпу на «провокатора».
«Этого провокатора, который к нам прорвался, срочно, мы сейчас установим кто он и откуда взялся. Мы будем именно так встречаться с каждым», - заявил Порошенко.
Ранее мы писали, что 8 июля возле здания суда над Порошенко собрался митинг поддержки. Туда пришли около 10 тыс. украинцев. Проходя в толпе, скандирующей "ледокол", Порошенко задел оператора, снимавшего происходящее.
В сети после этого случая вспомнили другие казусы Порошенко с толпой. Пользователи шутят: что раньше "срывал шапки, хватал за носы. Теперь вот камеры сбивает. Правда, случайно. Но мастерство и опыт угадываются".
Напомним, Порошенко под маской скрывает результаты пластики, омоложение впечатляет: "Взял пример с Зеленского".
Как сообщала Politeka, "Ледокол"-Порошенко затоптал оператора на собственном митинге.
Также Politeka писала, что в ГБР сделали экстренное заявление по мальдивскому вояжу Порошенко.