В экс-президента Петра Порошенко бросили пачкой денег во время его выступления под зданием суда

8 июля бывший президент Украины прибыл в Печерский суд, где для него должны избрать меру пресечения по делу об оказании давления на главу Службы внешней разведки Егора Божка в 2018 году ради назначения первым заместителем Сергея Семочко.

Под зданием суда собралось много людей, одни из которых поддерживали бывшего президента, а другие выступали против. В перерыве судебного заседания Порошенко вышел к собравшимся и начал произносить речь, однако его прервал неизвестный мужчина, который бросил в политика пачку долларов (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу вниз). При этом выяснилось, что деньги были фальшивыми.

Соответствующими кадрами поделился Телеграм-канал Pavlovsky News.

Когда в Порошенко полетели купюры, ему на помощь пришли охранники, однако бывший президент явно сильно разозлился, оттолкнул их и принялся указывать в толпу на «провокатора».

«Этого провокатора, который к нам прорвался, срочно, мы сейчас установим кто он и откуда взялся. Мы будем именно так встречаться с каждым», - заявил Порошенко.

⚡️В Порошенко бросили пачкой фальшивых долларов во время его речи, подробнее - https://t.me/joinchat/AAAAAEs2DrjBFfYHcsecJQ В перерыве судебного заседания, где ему избирают меру пресечения, Пётр Алексеевич вышел к своим сторонникам. Прямо из толпы в него полетела пачка фальшивых денег. Порошенко сразу заявил, что это сделал провокатор и приказал его вывести из толпы. Gepostet von Pavlovsky News am Mittwoch, 8. Juli 2020

Ранее мы писали, что 8 июля возле здания суда над Порошенко собрался митинг поддержки. Туда пришли около 10 тыс. украинцев. Проходя в толпе, скандирующей "ледокол", Порошенко задел оператора, снимавшего происходящее.

В сети после этого случая вспомнили другие казусы Порошенко с толпой. Пользователи шутят: что раньше "срывал шапки, хватал за носы. Теперь вот камеры сбивает. Правда, случайно. Но мастерство и опыт угадываются".

Напомним, Порошенко под маской скрывает результаты пластики, омоложение впечатляет: "Взял пример с Зеленского".

Как сообщала Politeka, "Ледокол"-Порошенко затоптал оператора на собственном митинге.

Также Politeka писала, что в ГБР сделали экстренное заявление по мальдивскому вояжу Порошенко.