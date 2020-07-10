Появилось объяснение неожиданного переезда Владимира Зеленского с резиденцию «Конча-Заспа»

Как стало известно накануне, нынешний президент перебрался жить в известную государственную резиденцию. Изначально об этом узнали журналисты программы «Схемы», а позже информацию подтвердили и в Офисе президента. Выяснилось, что причиной переезда стала продажа президентом своего дома в селе Иванковичи в Киевской области.

Как сообщается, информация о продаже дома Зеленского была размещена в Едином государственном реестре деклараций 7 июля. Помимо этого президент уведомил о существенных изменениях в своем имущественном состоянии НАПК. Любопытно, что по этим данным дом президента был продан некоей Валентине Дмитриевне Кисель, которая является полной тезкой жены заместителя председателя фракции «Слуга народа» Юрия Киселя.

На фоне новостей о его переезде президенту припомнили его интервью изданию РБК-Украина, журналистам которого нынешний президент перед вторым туром выборов рассказывал о том, что не видит смысла жить в государственных резиденциях.

«Ребят, пускай в этих резиденциях живут детки какие-то. Ну какие-то лагеря отдыха, какие-то люди, которым это действительно нужно. Эти резиденции – я не вижу в них вообще никакого смысла ...», - утверждал тогда Зеленсикй.

Напомним, ранее журналистам удалось выяснить, что Владимир Зеленский продал свой частный дом и переехал на госдачу вместе с семьёй.

Более того, съемочная группа не один раз фиксировала, как президентский кортеж и автомобиль его семьи покидал территорию государственной дачи.

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