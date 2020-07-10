Историк и телеведущий Даниил Яневский раскритиковал экс-президента Украины Петра Порошенко



Как передает Politeka.net, свой комментарий он дал в интервью skrypin.ua (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца)

По его словам, нет причин недовольству бывшего президента в суде над ним.

"У меня один вопрос: почему, ты, Петро Алексеевич, брюзжишь там слюнями? Кто отец этой судебной системы? Ты. Ты имел 5 лет, чтобы разогнать эту мишуру. Кто назначил своего кума – бездарь, проститутку политическую – генеральным прокурором? Я? Нет. Кто согнул об колено закон и изменил его в Верховной Раде? Он стал заложником того, что создал сам", - заявил историк.

Напомним, в среду, 8 июля состоялось заседание Печерского районного суда Киева по избранию меры пресечения пятому президенту, лидеру «Европейской солидарности» Петру Порошенко.

В итоге было объявлено о завершении досудебного следствия. Также ему не будут избирать меру пресечения.

Напомним, Порошенко вменяли давление на главу Службы внешней разведки Егора Божка в 2018 году - якобы в результате этого он превысил служебные полномочия, назначив первым заместителем Сергея Семочко.

Напомним, Зеленский после скандала с Порошенко поразил украинцев заявлением: «У нас на носу…»

Как сообщала Politeka, появились фото почерневшего Порошенко: «не спал три ночи».

Также Politeka писала, что Порошенко вломился к генпрокурору, началась потасовка: появились кадры.



