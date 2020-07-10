Главный «радикал» Украины Олег Ляшко продолжает налаживать отношения с лидером «Батькивщины» Юлией Тимошенко. На этот раз он решил прокатить политика на машине

Ляшко и Тимошенко приступили к предвыборной агитации и поделились соответствующими фото и видео в соцсетях (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу вниз). На кадрах они едут на машине по Черниговщине, где лидер «Батькивщины» обещала поддержать Ляшко на парламентских выборах.

На видео довольный Ляшко находится за рулем машины и рассказывает о «мудрости и доброте сердца» Тимошенко, которую он еще недавно называл «московской зозулей». Любопытно, что лидер «Радикально партии» признал, что между ними были конфликты и они помнят, «как кто кого называл», однако отметил, что при этом они уже извинились друг перед другом.

Отметим, что в какой-то момент камера политиков перевернулась и большой кусок видео с выступлением Тимошекно был снят «вверх ногами». Из-за этого возникло ощущение, что политики едут на американских горках.

Украинцы бурно обсуждают новоявленный политический тандем в соцсетях.

«Да это точно сначала обзываются, а потом целуются», «Та она ж тебя когда-то выгнала как скотиняку. А где ты скотиняка такую машину взял? взятки берешь?», «Уже не московская зозуля? Все!! Хочется в парламент попасть, мерзко», «После этой фото я понял суть наших политиков не смотря не на что не смотря каким способом но попасть к власти к кормушке», «Где маски?», «То дурой, то лисой драной обзывал, зозулей московской, теперь друзья)))) хааа быстро у Вас всё меняется», «Личный водитель Тимошенко», - пишут люди.

Gepostet von Олег Ляшко am Freitag, 10. Juli 2020

Напомним, Тимошенко и Ляшко застукали в романтической обстановке, фото "свидания".

Как сообщала Politeka, Ляшко получил желаемое после «свидания» с Тимошенко, что грозит украинцам.

Также Politeka писала, что снимки совместных посиделок Ляшко и Тимошенко произвели фурор в сети.