Конфликт на Донбассе закончится, как только российские войска покинут восток Украины
Как передает Politeka.net, такое мнение озвучил журналист Виталий Портников на своей страничке в Facebook.
По его словам, для этого нужно всего лишь придерживать Минских соглашений и не вестись на их "кремлевскую интерпретацию".
"Эти соглашения прямо предусматривают в первых же своих пунктах вывода иностранных войск с украинской территории. Вот что должна сделать Россия прежде всего — убрать оккупантов и их наемников с украинской земли. И после этого — а это прекрасно понимают и Путин, и Казак — все остальные пункты станут просто неактуальными и никому не нужными без всякого "особого статуса". Потому что так называемый конфликт на Донбассе за 24 часа иссякнет сам собой — как разрешился конфликт в Краматорске, Славянску или Мариуполе после изгнания оккупантов", - отметил он.
Также Портников отметил, что Украины ни в коем случае нельзя отступать от своей позиции.
"В любой украинской власти простая задача — сохранить и развивать Украину, делать ее сильной, способной сопротивляться агрессору. И способной дождаться его краха, а не упасть с него или вместе с ним", - заключил он.
Напомним, новый нормандский саммит с участием глав Украины, России, Франции и Германии может быть осуществлен только при условии выполнения договоренностей, которые были достигнуты в Париже во время последней их встречи.
Такое заявление сделал пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков.
Отметим, что в одном из предыдущих обращений он заявил, что конфликт на Донбассе можно урегулировать еще за каденции Владимира Зеленского.
Напомним, боевики "ДНР" устроили массовую провокацию, обвинив ВСУ.
Как сообщала Politeka, ситуация на Донбассе резко изменилась, боевики пошли на новую подлость.
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Также Politeka писала, что армия Путина пошла в наступление на Донбассе, появилось экстренное сообщение штаба ООС.