Конфликт на Донбассе закончится, как только российские войска покинут восток Украины

Как передает Politeka.net , такое мнение озвучил журналист Виталий Портников на своей страничке в Facebook.

По его словам, для этого нужно всего лишь придерживать Минских соглашений и не вестись на их "кремлевскую интерпретацию".

"Эти соглашения прямо предусматривают в первых же своих пунктах вывода иностранных войск с украинской территории. Вот что должна сделать Россия прежде всего — убрать оккупантов и их наемников с украинской земли. И после этого — а это прекрасно понимают и Путин, и Казак — все остальные пункты станут просто неактуальными и никому не нужными без всякого "особого статуса". Потому что так называемый конфликт на Донбассе за 24 часа иссякнет сам собой — как разрешился конфликт в Краматорске, Славянску или Мариуполе после изгнания оккупантов", - отметил он.

Также Портников отметил, что Украины ни в коем случае нельзя отступать от своей позиции.