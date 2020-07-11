Стало известно, когда может произойти новый обмен пленными

Об этом рассказал глава Офиса президента Андрей Ермак на встрече с журналистами, передает УП.

По его словам, обмен военнопленными может состояться уже в ближайшее время.

«Мы договорились о продолжении обмена, я считаю, что результатом станет очередной обмен, который состоится в ближайшее время», — подчеркнул Ермак, комментируя результаты переговоров, в которых участвовали представители Украины, РФ, Германии и Франции.

Глава ОПУ добавил, что Киев получил гарантии и подтверждения от Германии и Франции, и жестко поставил перед официальным Кремлем вопрос посещения лиц, которых незаконно удерживают в плену на оккупированных территориях, представителями Красного Креста.

«Это очень необходимо для того, чтобы сегодня действительно каждый гражданин, о котором мы имеем сегодня информацию, что он там, мы действительно получили подтверждение и смогли его оттуда забрать», — продолжил он на встрече с журналистами.

Что касается встречи глав стран Нормандской четверки, в том числе и Зеленского с Путиным, она также может состояться в ближайшее время.

«Все подтвердили важность проведения саммита в Берлине. Никто не отрицает, что этот саммит должен состояться, и как можно скорее. Поэтому я считаю, что в ближайшие месяцы этот саммит должен состояться», — заявил Ермак и добавил, что перед встречей должны быть соблюдены договоренности сторон по Донбассу, в первую очередь, относительно безопасности.

Ранее мы рассказывали, что война на Донбассе может закончиться за одни сутки.

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По его словам, для этого нужно всего лишь придерживать Минских соглашений и не вестись на их "кремлевскую интерпретацию".

Также Портников отметил, что Украины ни в коем случае нельзя отступать от своей позиции, всячески сопротивляясь стране-агрессору.

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