Украинский политик, лидер партии "Рідна країна" Николай Томенко указал мэру Киева Виталию Кличко на крупные траты из бюджета, которых можно было бы избежать

Об этом Томенко рассказал на своем YouTube-канале (чтобы посмотреть видео, проскролльте вниз).

"Киев продолжает бить рекорды по неэффективному нецелевому использованию бюджета. Дорожки велосипедные у нас самые дорогие, мосты - самые дорогие и то их не спеша делают. Вот я постоянно езжу на Оболонь, как только поворот на Троещину, я постоянно наблюдаю, минимум полгода, 4 или 5 рабочих. У меня вопрос: в столице Украины, когда такие фантастические средства выделяют на транспортные развязки, что, у нас техники нет? И людей нет? Или вы просто посредникам платите, которые отмывают деньги, у которых нет техники? Платите тем людям, которые умеют работать, тем, которые могут сделать эти развязки быстро", - обрисовал первую проблему Томенко.

Далее политик говорит о фонтанах: "Киев выходит на первое место в мире по количеству фонтанов из государственного бюджета. Я знаю, что во всем мире фонтаны строят или меценаты, или богатые страны... Мы бедная коррумпированная страна, меценатов на фонтаны мы не нашли, но делаем из бюджета".

И под конец Томенко жестко разнес Кличко за выделенные из бюджета 4 миллиона гривен на сувениры:

"Самое интересное: по просьбе городского головы Виталия Кличко, надо было безотлагательно потратить почти 4 млн гривен, чтобы заказать подарочные часы с надписью "от мэра Виталия Кличко". Это значит, что мы с вами, киевляне, заплатили деньги в бюджет и сформировали его, и теперь из этого бюджета Кличко забирает у нас почти 4 миллиона и говорит "напишите мне на часах, что это я подарил вам эти часы". И потом он 1500 лицам, которые, конечно, тоже платят налоги, вручит эти часы за наши деньги. Хоть какой-то же должен быть предел!", - заявил Томенко.

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