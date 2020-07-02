Російська правляча верхівка на чолі з Володимиром Путіним може дуже дорого заплатити за скандал, пов'язаний з можливим фінансуванням громадянами РФ ліквідації американських солдатів талібами

У Сенат США внесено перший законопроект, яким передбачаються санкції проти російських громадян, причетних до виплати винагород за вбивство американських солдатів в Афганістані, передає Politeka.net з посиланням на іноЗМІ.

Якщо причетність Росії буде доведена, одним з об'єктів санкцій у разі їх ухвалення стане президент Росії Володимир Путін. У цьому ж списку можуть опинитися міністр оборони Росії Сергій Шойгу, олігархи з близького оточення глави РФ, політичні діячі та члени їх сімей.

Санкції передбачають заморожування американських активів цих людей та організацій, а також заборона на їх в'їзд у Сполучені Штати.

Законопроект вніс на розгляд сенатор-демократ Роберт Менендес.

«Якщо Трамп відмовляється залучати Путіна до відповідальності за фінансування терористів, які такували американські війська в Афганістані, тоді це повинен зробити Конгрес», - йдеться в заяві сенатора.

Після отримання звіту американської розвідки з підтвердженням причетності керівництва Росії або підзвітних йому служб про виплату грошей за атаки на військовослужбовців з міжнародного контингенту в Афганістані президент США будевимушений ухвалити рішення про введення санкцій.

Зазначимо, що у разі схвалення законопроекту та наступних кроків американських властей ці санкції боляче вдарять по російським товстосумам і політикам, у яких в США рахунки, нерухомість, живуть та навчаються діти.

Однак поки що в Кремлі воліють зберігати хорошу міну при поганій грі. Так, прес-секретар Путіна Дмитро Пєсков вже заявив, що «У Вашингтоні зараз відбувається багато такого, що важко пояснити».

«Кінець Путіна в законопроектах конгресменів США», «Давно пора», «Тисніть клопів», «Скоріше нехай вводять ці санкції проти Путіна і Шойгу. Адже їх родичі, близькі і друзі давно влаштувалися в США і Англії і мають там нерухомість і рахунки. Це буде серйозним ударом для них», «Захарову, і всіх пропагагдонів - на купку. У них нерухомість громадянство - за межами Росії. Так нехай сидять в чані з лайном, який вони народу влаштували. Без накрадених грошей і права виїзду!», – пишуть у соцмережах обивателі.

Нагадаємо, Трамп в пориві гніву розповів, як його "заробила" Україна.

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