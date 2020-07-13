Если Украина пойдет на приемлемые компромиссы с Россией, вопрос с Донбассом можно будет решить

Такое мнение в интервью Обозревателю озвучил известный российский оппозиционер, бывший депутат Госдумы Илья Пономарев, сообщает Politeka.

По словам политика, учитывая тот факт, что Владимир Путин стал "вечным" президентом РФ, военные действия на Донбассе могут продолжаться бесконечно.

"Пока Путин жив, содержать эти регионы Россия может сколько угодно. Поэтому сама по себе эта война не закончится", – считает Пономарев.

Однако, отметил экс-депутат, в Кремле хотят как-то выпутаться из сложившейся ситуации.

"Они устают от санкций, которые выматывают и вызывают глухой ропот в российской элите. Игнорировать санкции можно, они не смертельны, в России много внутренних ресурсов, но решить проблему все-таки хотелось бы", – объяснил Илья Пономарев.

Поэтому, убежден оппозиционный политик, если Киев пойдет на компромиссы, которые будут приемлемы для обеих сторон, вопрос с Донбассом будет возможно разрешить.

"Это русский язык, особый статус и амнистия", – уточнил возможные компромиссы Пономарев.

Ранее Politekа сообщала, что Россия сорвалась на новые угрозы.

Также в Кабмине предупредили о возвращении Донбасса и назвали главные условия.

Кроме того, в Кремле перешли к угрозам из-за Донбасса.