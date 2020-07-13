Переговоры с Украиной по урегулирования конфликта на Донбассе начинают выводить из себя россиян

Причем сторона страны-агрессора настолько устала от безуспешных попыток навязать Киеву свои условия, что в Кремле «готовы стукнуть кулаком по столу».

Такое заявление в интервью одному из центральных российских СМИ сделал заместитель главы администрации президента Путина и переговорщик от Кремля по Донбассу Дмитрий Козак.

«Такое желание действительно иногда возникает. Многочасовые безрезультатные переговоры нередко напоминают театр абсурда», – цитирует издание слова чиновника.

Больше всего россиян злит то, что Украина не согласна на такие требования Кремля как автономия для ОРДЛО и амнистия для боевиков «Л/ДНР». Эти положения у Путина не просто хотят навязать Украине к исполнению, но и требуют закрепить их в Конституции.

В свою очередь в Киеве подобные предложения продолжают категорически отклонять и требуют у России предоставить контроль над участком границы, который в данный момент удерживают российские наемники.

Ранее в Кремле заявили, что вопрос присоединения Донбасса к составу РФ никогда не рассматривался. Об этом сообщил все тот же Дмитрий Козак.

Он подчеркнул, что вопрос «присоединения Донбасса" к России никогда не обсуждался, а сама РФ якобы стремится к мирному урегулированию конфликта на Донбассе.

«По поводу разного рода заявлений политических деятелей и общественных организаций о возможностях и перспективах вхождения Донбасса в Российскую Федерацию. Это мнение исключительно авторов этих заявлений. На государственном уровне вопросы в такой постановке, даже в первом приближении, никогда не обсуждались», - рассказал представитель Кремля.

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