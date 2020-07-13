В Украине не рассматривают вариант внесения изменений в Конституцию, чтобы закрепить правовой статус Донбасса по требованию РФ

Как передает Politeka, об этом заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в интервью изданию "Сегодня".

Так, Кулеба отметил, что Украина как независимая страна принимает исключительно те законы, которые считает необходимым. Если же Россию не устраивает украинское законодательство, то, по словам Кулебы, "это проблема России".

"Ни одна страна не будет нам указывать, каким должен быть закон. У нас не бюро удовлетворения "хотелок" других стран", - заявил глава МИД.

Он отметил, что уже в течение нескольких лет украинская власть реализует реформу децентрализации, в рамках которой принимаются нужные стране законы, а также вносятся определенные изменения в Конституцию. Исключительно в рамках этого процесса, по словам Кулебы, можно рассматривать полномочия временно оккупированных территорий Донбасса.

Впрочем, по его словам, упоминание террористических республик в Конституции было бы не приемлемо для Украины, о чем сообщалось международным партнерам.

Также министр подчеркнул, что Россия должна сосредоточиться на выполнении Минских соглашений и прекратить огонь на Донбассе.

"А ставить Минские соглашения с ног на голову и начинать требовать какие-то политические реформы в Украине, трансформации прежде, чем выполнять все остальные пункты, это в буквальном смысле перекладывание ответственности "с больной головы на здоровую", - заявил Кулеба.

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