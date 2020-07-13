Переговори з Україною щодо врегулювання конфлікту на Донбасі починають виводити з себе росіян

Причому сторона країни-агресора настільки втомилася від безуспішних спроб нав'язати Києву свої умови, що в Кремлі «готові стукнути кулаком по столу».

Таку заяву в інтерв'ю одному з центральних російських ЗМІ зробив заступник глави адміністрації президента Путіна і парламентер від Кремля по Донбасу Дмитро Козак.

«Таке бажання справді іноді виникає. Багатогодинні безрезультатні переговори нерідко нагадують театр абсурду», – цитує видання слова чиновника.

Найбільше росіян злить те, що Україна не згодна на такі вимоги Кремля як автономія для ОРДЛО й амністія для бойовиків «Л/ДНР». Ці положення у Путіна не просто хочуть нав'язати Україні до виконання, але і вимагають закріпити їх у Конституції.

У свою чергу в Києві подібні пропозиції продовжують категорично відхиляти і вимагають від Росії надати контроль над ділянкою кордону, який у даний момент утримують російські найманці.

Раніше в Кремлі заявили, що питання приєднання Донбасу до складу РФ ніколи не розглядалося. Про це повідомив усе той же Дмитро Козак.

Він підкреслив, що питання «приєднання Донбасу до Росії ніколи не обговорювалося, а сама РФ нібито прагне до мирного врегулювання конфлікту на Донбасі.

«З приводу різного роду заяв політичних діячів і громадських організацій про можливості і перспективи входження Донбасу в Російську Федерацію. Це думка виключно авторів цих заяв. На державному рівні питання у такій постановці, навіть у першому наближенні, ніколи не обговорювалися», - розповів представник Кремля.

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