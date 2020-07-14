«Спасибо» нынешним депутатам Зеленского и депутатам из бывших фракций Яценюка, Порошенко и Кличко

Украина стала оффшором для игорного бизнеса

Об этом пишет Николай Томенко на своей странице в сети Facebook, передает «Знай».

Далее приводим слова автора без комментариев.

«Спасибо» нынешним депутатам Зеленского и депутатам из бывших фракций Яценюка, Порошенко и Кличко, которые своими голосами обеспечили 226 для безналоговой 2-летней деятельности игорного бизнеса на территории Украины.

Закон предусматривает лишь оплату лицензии, а далее - бесконтрольный оффшор на 2 года для одноруких бандитов, казино, лоторей...

Как говорил один бывший Президент: кэш - наш король!

Справочно. За Закон о государственном регулировании деятельности по организации и проведению азартных игр проголосовали:

224 - Слуга народа;

18 - Довіра , среди них недавние соратники Яценюка-Кличко-Порошенко:

(Иванчук, Ефимов, Горват, Кот…)

4 - За будущее. ( Урбанский, Дубневич, Лубінець…)