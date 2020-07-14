Украина стала оффшором для игорного бизнеса
Об этом пишет Николай Томенко на своей странице в сети Facebook, передает «Знай».
Далее приводим слова автора без комментариев.
«Спасибо» нынешним депутатам Зеленского и депутатам из бывших фракций Яценюка, Порошенко и Кличко, которые своими голосами обеспечили 226 для безналоговой 2-летней деятельности игорного бизнеса на территории Украины.
Закон предусматривает лишь оплату лицензии, а далее - бесконтрольный оффшор на 2 года для одноруких бандитов, казино, лоторей...
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Как говорил один бывший Президент: кэш - наш король!
Справочно. За Закон о государственном регулировании деятельности по организации и проведению азартных игр проголосовали:
224 - Слуга народа;
18 - Довіра , среди них недавние соратники Яценюка-Кличко-Порошенко:
(Иванчук, Ефимов, Горват, Кот…)
4 - За будущее. ( Урбанский, Дубневич, Лубінець…)