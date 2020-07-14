Украина стала оффшором для игорного бизнеса

Об этом пишет Николай Томенко на своей странице в сети Facebook, передает «Знай».

Далее приводим слова автора без комментариев.

«Спасибо» нынешним депутатам Зеленского и депутатам из бывших фракций Яценюка, Порошенко и Кличко, которые своими голосами обеспечили 226  для безналоговой 2-летней деятельности игорного бизнеса на территории Украины.

Закон предусматривает лишь оплату лицензии, а далее - бесконтрольный оффшор на 2 года для одноруких бандитов, казино, лоторей...

Популярные статьи сейчас

Украинка с 13-м размером бюста разделась и собрала толпы, танцуя под музыку: "Можно гордиться всей стране"

Аллу Пугачеву задержали в Москве по нашумевшему делу: "увели под руки", кадры

Счастливая Вера Брежнева впервые показала их с Меладзе малыша: "Ух ты, с пополнением!"

Юный сын Наташи Королевой привел взрослую любовницу, Тарзан может гордиться: "Он умеет делать так..."
Показать еще

Как говорил один бывший Президент: кэш - наш король!

Справочно. За Закон о государственном регулировании деятельности по организации и проведению азартных игр проголосовали:

224 - Слуга народа;

18 - Довіра , среди  них недавние соратники Яценюка-Кличко-Порошенко:

(Иванчук, Ефимов, Горват, Кот…)

4 - За будущее. ( Урбанский, Дубневич, Лубінець…)