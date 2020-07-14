Скандал с «беременностью» Юлии Мендель от Владимира Зеленского указал на серьезные проблемы у президента

Как сообщает Politeka.net об этом в новом выпуске программы «НеДобрый вечер» рассказал ее ведущий Игорь Лесев.

Он подчеркнул, что изначально слухи о беременности пресс-секретаря президента от своего же женатого начальника распространяли далеко не самые надежные источники, поэтому на них можно было не реагировать. Поэтому ведущий считает ошибкой выступление самой Мендель, которая решила обратиться к украинцам с опровержением.

По словам Лесева, во всей этой истории украинцам должен быть важен только тот факт, что пресс-секретарь нынешнего президента настолько неспособна правильно реагировать на скандалы.

«Важно в этой истории совсем другое. Почему у Президента Украины такая тупая пресс-секретарь? Девочка, которая путает Латвию с Литвой. Которая Торонто называет столицей Канады. Которая полностью провалила информационную политику президента. И которая фантастически тупо реагирует на слухи о своей беременности от Зеленского», - поинтересовался Лесев.

Он напомнил о том, что Зеленский пришел к власти с 73% поддержки и монобольшинством в парламенте, а значит он мог назначать кого угодно по своему желанию. Можно заметить, что один из главных пороков президента заключается в неспособности подбирать настоящих профессионалов на важные должности.

«Кто Зеленскому подсунул такого пресс-секретаря? И почему президент скован в возможностях ее уволить?.. А с другой стороны, а кто вообще доктор Владимиру Александровичу? У тебя была поддержка в 73% и монобольшинство в парламенте. Ты мог сделать что угодно и назначить кого угодно. А по итогу даже не решаешь, кто у тебя будет пресс-секретарем», - возмутился ведущий.

Он также добавил, что такой пресс-секретарь как Мендель является отображением своего начальника.

«Не забывайте – пресс-секретарь – это только зеркало своего шефа. И даже если это зеркало кривое – оно все равно показывает своего хозяина», - подытожил Лесев.

Напомним, Мендель рассвирепела и записала обращение после слухов о беременности.

Как сообщала Politeka, Мендель после бреда Балашова опубликовала красноречивое фото.

Также Politeka писала, что скандальный Балашов раструбил о тайной связи президента: "Мендель беременна от Зеленского".