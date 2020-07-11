Пресс-секретарь президента Украины Юлия Мендель высказалась о "фейкоделах" после слухов о ее беременности

Как сообщает Politeka.net, чиновница разметила видеообращение к украинцам на своей странице в Instagram (чтобы посмотреть, скрольте страницу до конца).

"Каждый Фейк имеет свое имя. На канале 24 вышла статья с именами топ-фейкоделов года. Читайте, думайте и помните: Вы - то, что вы потребляете. Особенно, когда речь идет об информации. Уважайте других и главное - уважайте себя", - довольно сердито заявила Юлия Мендель.

Пользователи соцсети отреагировали на слова пресс-секретаря в комментариях. Многие связали высказывание Мендель со слухами о ее беременности от Владимира Зеленского:

"Жаль, что в Украине нет наказания для тех, кто создаёт фэйки"; "Надо наконец ввести ответственность за журналистские клевету, фейки. Каким образом не реагировать на весь этот бред, неизвестно. Юля, адекватным людям было смешно такое читать, ну а неадекваты всему радуются, такая их убогая судьба"; "Нужно ввести штрафы за фейковую информацию"; "Правда, уже задолбали разные фейки".

Ранее основатель партии «5.10» Геннадий Балашов в эфире "4 канала" выразил предположение, что Юлия Мендель забеременела от Владимира Зеленского. По словам политика, на это указывает странные действия главы государства и разговоры в правительстве.

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