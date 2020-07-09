Показала все, как есть

Юлия Мендель, пресс-секретарь президента Владимира Зеленского, удивила снимком после слухов о беременности

Как сообщает Politeka.net, она опубликовала фотографию из Черновцов на своей странице в Instagram.

Юлия Мендель сфотографировалась в полный рост на фоне Университета имени Юрия Федьковича. На снимке пресс-секретарь главы государства стоит перед живой изгородью в белой футболке, синем пиджаке, черных штанах и с кремовым клатчем. Стоит отметить, что наряд довольно обтягивающий, но живота у нее пока не видно.

На фото Юлия Мендель стеснительно улыбается на камеру, спрятав руки за спиной. В описании чиновница призвала украинцев путешествовать по Украине.

Стоит отметить, что на фоне того же здания до этого сделал селфи и сам Владимир Зеленский. Правда, для этого он выбрал место подальше и повыше. Президент, как и его секретарь отметили тег "#МандруйУкраїною".

Ранее основатель партии «5.10» Геннадий Балашов в эфире "4 канала" предположил, что Юлия Мендель беременна от Зеленского и крутит с ним роман. По его словам, на это указывает странное поведение главы государства и некоторые слухи в правительстве. Как считает Геннадий Балашов, Зеленский специально катается по городам Украины, чтобы отвлечь внимание.

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Ранее мы передавали, что СМИ сообщили о браке Владимира Зеленского с известной певицей: появились фото и подробности.