"Непогрешимость" Владимира Путина – главная скрепа, на которой держится вся Россия

Об этом заявил Главреду политический эксперт Андрей Головачев, передает Politeka.

По мнению эксперта, подвергнуть сомнению этот символ веры россиян – то же самое, что подвергнуть сомнению святость Папы Римского.

"У Путина, в сущности, уже нет средств, чтобы укрепить свою легитимность и свою непогрешимость за счет внутренней политики. Для перспективной внутренней политики у Путина уже нет ни денег (цены на нефть поедают бюджет России), ни грамотных управленцев (одни воры), ни идей, ни энергии (уже стар), ни авторитета (уже надоел)", – убежден Головачев.

Поэтому, считает политолог, у российского лидера остаются в распоряжении лишь три варианта для недопущения хаоса и развала России.

Первый из них, сообщает эксперт, – закрутить гайки и попытаться удержать пар в котле еще лет 15-20. Однако в этом случае Путину придется каждый день дрожать, наблюдая, как его проклинают всё больше и больше. Помимо этого, есть опасность государственного переворота.

Второй, маловероятный вариант: плавный уход и передачу реальной власти преемнику. Однако это вряд ли произойдет, поскольку Путин не способен психологически отказаться от власти.

"Традиционный вариант: вынести внутренние проблемы России на экспорт. То есть маленькая победоносная война. И там поднять рейтинг и доверие к Путину", – заявил Андрей Головачев.

Третий вариант политологу представляется наиболее вероятным.

"Уверен, что в течение ближайших 5-6 месяцев Украина прочувствует на себе все прелести российской нестабильности. Запад будет не в состоянии обуздать Путина, если он поставит целью "восстановить историческую справедливость и возвратить России ее исконные земли", о чем Путин не так давно прозрачно намекнул", – подытожил политический эксперт.

Politeka сообщала, что Путин решил "защитить интересы" РФ, сделав заявление: "Они бегают и размахивают бритвой".

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