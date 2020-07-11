Масштабный митинг против президента Владимира Путина вспыхнул в российском городе Хабаровске
Соответствующие кадры заполонили интернет, передает Politeka.net (Чтобы просмотреть видео, доскролльте страницу до конца)
Тысячи протестующих вышли на городскую площадь, а дальше прошлись по улицам.
Люди выкрикивали "Путин - вор" и выступили в поддержку губернатора края Сергея Фургала, которого арестовали два месяца назад. Его российские власти обвиняют в причастности к деятельности ОПГ и организации убийств.
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Нужно отметить, что пикет не был согласован с местными властями, а все митинги запрещены в Хабаровске из-за пандемии китайского вируса.
По данным российских СМИ, из-за акций возникли затруднения в работе скорой помощи, так как митингующие заблокировали три улицы в ходе шествия.
Ранее мы уже писали, что по всей России начались массовые протесты.
Восстали россияне в Ростове-на-Дону, Уфе, Красноярске, Екатеринбурге, Самаре а также Санкт-Петербурге и Москве.
Правда, россияне не выходят протестовать на улицы, а устроили цифровые митинги, поскольку скопления на улицах в период пандемии официально запрещены. Чтобы высказать свое недовольство использовали приложения «Яндекс.Навигатор» и «Яндекс-Карты».
В частности, россияне пожаловались на отсутствие работы и невозможность ее найти в режиме самоизоляции, а также на большое количество финансовых проблем - от оплаты услуг ЖКХ, кредитов и ипотеки их никто не освобождает. Люди возмущены, что президент Путин не делает ничего, чтобы решить ситуацию, а наоборот переложил всю ответственность на губернаторов.
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