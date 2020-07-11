Масштабный митинг против президента Владимира Путина вспыхнул в российском городе Хабаровске

Соответствующие  кадры заполонили интернет, передает Politeka.net  (Чтобы просмотреть видео, доскролльте страницу до конца)

Тысячи протестующих вышли  на городскую площадь, а дальше прошлись по улицам.

Люди выкрикивали "Путин - вор" и выступили в поддержку губернатора края Сергея Фургала, которого арестовали два месяца назад. Его российские власти обвиняют в причастности к деятельности ОПГ и организации убийств.

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Нужно отметить, что пикет не был согласован с местными властями, а все митинги запрещены в Хабаровске из-за пандемии китайского вируса.  

По данным российских СМИ, из-за акций возникли затруднения в работе скорой помощи, так как митингующие заблокировали три улицы в ходе шествия.  

Ранее мы уже писали, что по всей России начались массовые протесты.

Восстали россияне в Ростове-на-Дону, Уфе, Красноярске, Екатеринбурге, Самаре а также Санкт-Петербурге и Москве.

Правда, россияне не выходят протестовать на улицы, а устроили цифровые митинги, поскольку скопления на улицах в период пандемии официально запрещены. Чтобы высказать свое недовольство использовали приложения «Яндекс.Навигатор» и «Яндекс-Карты».

В частности, россияне пожаловались на отсутствие работы и невозможность ее найти в режиме самоизоляции, а также на большое количество финансовых проблем - от оплаты услуг ЖКХ, кредитов и ипотеки их никто не освобождает. Люди возмущены, что президент Путин не делает ничего, чтобы решить ситуацию, а наоборот переложил всю ответственность на губернаторов.

Напомним, Путин взбесил россиян выходкой во время карантина, сеть кипит.

Как сообщала Politeka, Путин оконфузился с новым наказанием для пенсионеров, кадры облетели сеть.

Также Politeka писала, что Путин спустил россиян с горки, новая карикатура порвала сеть.