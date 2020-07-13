Президент России Владимир Путин выступил с неоднозначным заявлением
Так, Путин пояснил, что власти РФ в процессе отстаивания интересов, не должны казаться опасными неадекватами.
«Я не считаю, что защищая свои интересы, мы должны выглядеть как какие-то придурки, как сумасшедшие, которым в руки попалась бритва, и они бегают ей размахивают. Да еще и поносят всех разными неудобоваримыми выражениями», - сказал Путин.
Примечательно, что соответствующий фрагмент видео на своей странице в микроблоге Twitter опубликовал кремлевский пропагандист Дмитрий Смирнов.
Но вместо поддержки россияне принялись критиковать главу Кремля, который за 20 последних лет успел лишиться большей части российских союзников на территории бывшего СССР, а также в Европе и мире.
Масштабный митинг против президента Владимира Путина вспыхнул в российском городе Хабаровске
Соответствующие кадры заполонили интернет.
Тысячи протестующих вышли на городскую площадь, а дальше прошлись по улицам.
Люди выкрикивали "Путин - вор" и выступили в поддержку губернатора края Сергея Фургала, которого арестовали два месяца назад. Его российские власти обвиняют в причастности к деятельности ОПГ и организации убийств. Нужно отметить, что пикет не был согласован с местными властями, а все митинги запрещены в Хабаровске из-за пандемии китайского вируса. По данным российских СМИ, из-за акций возникли затруднения в работе скорой помощи, так как митингующие заблокировали три улицы в ходе шествия.
Ранее мы уже писали, что по всей России начались массовые протесты.
Восстали россияне в Ростове-на-Дону, Уфе, Красноярске, Екатеринбурге, Самаре а также Санкт-Петербурге и Москве.
Правда, россияне не выходят протестовать на улицы, а устроили цифровые митинги, поскольку скопления на улицах в период пандемии официально запрещены.
В частности, россияне пожаловались на отсутствие работы и невозможность ее найти в режиме самоизоляции, а также на большое количество финансовых проблем - от оплаты услуг ЖКХ, кредитов и ипотеки их никто не освобождает. Люди возмущены, что президент Путин не делает ничего, чтобы решить ситуацию, а наоборот переложил всю ответственность на губернаторов.
Напомним, Путин взбесил россиян выходкой во время карантина, сеть кипит.
Как сообщала Politeka, Путин оконфузился с новым наказанием для пенсионеров, кадры облетели сеть.
Также Politeka писала, что Путин спустил россиян с горки, новая карикатура порвала сеть.