Президент России Владимир Путин выступил с неоднозначным заявлением

Так, Путин пояснил, что власти РФ в процессе отстаивания интересов, не должны казаться опасными неадекватами.

«Я не считаю, что защищая свои интересы, мы должны выглядеть как какие-то придурки, как сумасшедшие, которым в руки попалась бритва, и они бегают ей размахивают. Да еще и поносят всех разными неудобоваримыми выражениями», - сказал Путин.

Примечательно, что соответствующий фрагмент видео на своей странице в микроблоге Twitter опубликовал кремлевский пропагандист Дмитрий Смирнов.

Но вместо поддержки россияне принялись критиковать главу Кремля, который за 20 последних лет успел лишиться большей части российских союзников на территории бывшего СССР, а также в Европе и мире.

Масштабный митинг против президента Владимира Путина вспыхнул в российском городе Хабаровске

Соответствующие кадры заполонили интернет.

Тысячи протестующих вышли на городскую площадь, а дальше прошлись по улицам.

Люди выкрикивали "Путин - вор" и выступили в поддержку губернатора края Сергея Фургала, которого арестовали два месяца назад. Его российские власти обвиняют в причастности к деятельности ОПГ и организации убийств. Нужно отметить, что пикет не был согласован с местными властями, а все митинги запрещены в Хабаровске из-за пандемии китайского вируса. По данным российских СМИ, из-за акций возникли затруднения в работе скорой помощи, так как митингующие заблокировали три улицы в ходе шествия.

Ранее мы уже писали, что по всей России начались массовые протесты.

Восстали россияне в Ростове-на-Дону, Уфе, Красноярске, Екатеринбурге, Самаре а также Санкт-Петербурге и Москве.

Правда, россияне не выходят протестовать на улицы, а устроили цифровые митинги, поскольку скопления на улицах в период пандемии официально запрещены.

В частности, россияне пожаловались на отсутствие работы и невозможность ее найти в режиме самоизоляции, а также на большое количество финансовых проблем - от оплаты услуг ЖКХ, кредитов и ипотеки их никто не освобождает. Люди возмущены, что президент Путин не делает ничего, чтобы решить ситуацию, а наоборот переложил всю ответственность на губернаторов.

Напомним, Путин взбесил россиян выходкой во время карантина, сеть кипит.

Как сообщала Politeka, Путин оконфузился с новым наказанием для пенсионеров, кадры облетели сеть.

Также Politeka писала, что Путин спустил россиян с горки, новая карикатура порвала сеть.