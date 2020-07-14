В Хабаровском крае РФ 4-й день проходит акция протеста - местные жители выступили против ареста обвиненного в организации убийств губернатора Сергея Фургала

Как сообщает местный штаб оппозиционера Алексея Навального, 14 июля после окончания рабочего дня люди собрались возле здания правительства региона с требованием освобождения Фургала из московского СИЗО.

Также они требуют отставки президента РФ Владимира Путина.

После этого митингующие двинулись колонной по центральной улице города, скандируя лозунги "Свободу!", "Нам не нужен другой губернатор" и "Фургал – наш выбор".

Напомним, что масштабный митинг против президента Владимира Путина вспыхнул в российском городе Хабаровске

Тысячи протестующих вышли на городскую площадь, а дальше прошлись по улицам.

Люди выкрикивали "Путин - вор" и выступили в поддержку губернатора края Сергея Фургала, которого арестовали два месяца назад. Его российские власти обвиняют в причастности к деятельности ОПГ и организации убийств.

Нужно отметить, что пикет не был согласован с местными властями, а все митинги запрещены в Хабаровске из-за пандемии китайского вируса.

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