В Хабаровском крае РФ 4-й день проходит акция протеста - местные жители выступили против ареста обвиненного в организации убийств губернатора Сергея Фургала
Как сообщает местный штаб оппозиционера Алексея Навального, 14 июля после окончания рабочего дня люди собрались возле здания правительства региона с требованием освобождения Фургала из московского СИЗО.
Также они требуют отставки президента РФ Владимира Путина.
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После этого митингующие двинулись колонной по центральной улице города, скандируя лозунги "Свободу!", "Нам не нужен другой губернатор" и "Фургал – наш выбор".
Напомним, что масштабный митинг против президента Владимира Путина вспыхнул в российском городе Хабаровске
Тысячи протестующих вышли на городскую площадь, а дальше прошлись по улицам.
Люди выкрикивали "Путин - вор" и выступили в поддержку губернатора края Сергея Фургала, которого арестовали два месяца назад. Его российские власти обвиняют в причастности к деятельности ОПГ и организации убийств.
Нужно отметить, что пикет не был согласован с местными властями, а все митинги запрещены в Хабаровске из-за пандемии китайского вируса.
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