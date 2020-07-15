После резонансной трагедии, в результате которой погибли двое взрослых и двое детей, в МВД заявили об усилении наказаний

Речь о нарушении правил дорожного движения. Народные депутаты поддержали в первом чтении законопроект 2695 об усилении ответственности за отдельные нарушения ПДД. В частности, за повторное убийство на дороге собираются ужесточить наказание вплоть до пожизненного заключения.

Ситуацию прокомментировал у себя на Фейсбук-страничке заместитель министра внутренних дел Украины Антон Геращенко.

"За случай, когда лицо, ранее судимое за убийство на дороге, второй раз в состоянии алкогольного опьянения убьет двух и более людей, как в случае с трагедией, где погибли родители и двое детей, то президент вообще предлагает ввести высшую меру наказания - пожизненное заключение. И я его в этом полностью поддерживаю", - отметил Геращенко.

Напомним, 12 июля автомобиль Mercedes-Benz вначале столкнулся с автомобилем, который двигался с ним в попутном направлении, после чего выехал на полосу встречного движения, где врезался в автомобиль Hyundai, в котором ехала семья – родители и трое детей. Оба взрослых, а также их 8-летняя дочь погибли на месте. Еще один ребенок 10 лет скончался в больнице. За жизнь 12-летнего мальчика борются медики.

В интервью "УНН" чиновник назвал виновника аварии "подонком", объясняя причины, почему поддерживает усиление наказания:



"На сегодня подонок, который убил семью из четырех человек, может получить максимальный срок наказания 10 лет. Кроме того, по действующему Уголовному кодексу, он может выйти уже через полсрока, если будет вести себя хорошо в тюрьме. Таким образом, человек, которому сейчас 39 лет, который уже имеет судимость за убийство одного человека, убивший еще четырех человек, в 44 года будет снова гулять на улице и может снова сесть за руль в состоянии алкогольного или наркотического опьянения и убить другую семью".

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