Нужно лишь только включить камеру

"Автофиксация нарушений ПДД в смартфоне" - проект, что может позволить глобальный контроль за безопасностью украинских дорог.

Система автоматической фиксации нарушений ПДД начала работать в Украине с 1 июня, ранее сообщала Politeka.

По данным МВД, в начале запуска системы было установлено 50 приборов контроля, то есть камер: 20 из них установили непосредственно в Киеве, 30 - на дорогах государственного значения в Киевской области.

Предварительно мы рассказывали, что за месяц работы автоматической фиксации нарушений ПДД количество фактов уменьшилось более чем в 4 раза.

По словам замглавы МВД Антона Геращенко, по сравнению с первым днем работы системы количество случаев сократилось с 57 880 до 13 325.

"Автофиксация нарушений ПДД в смартфоне" - является инновационной разработкой, которая может помочь фиксировать нарушения ПДД, или вообще стать альтернативой для приборов контроля, передает "Сегодня".

С помощью этого приложения, водители могут снимать на видео нарушения правил дорожного движения другими водителями, автомобили которых попадают в объектив.

Видео, записанные программой, длятся 30 секунд и могут быть присланными в полицию несколькими касаниями к экрану.

Для того, чтобы присоединиться к программе, необходимо установить бесплатное мобильное приложение.

"У каждого видео есть привязка по времени, дате и GPS-координаты места нарушения. После просмотра ролика, на котором видно номер автомобиля, разметка, знаки, сигнал светофора и т. п, то есть факт нарушения доказан, можно переправить видео на сервер патрульной полиции.", - рассказывает Алексей Афонин, разработчик новинки.

В МВД еще не готовы комментировать "автофиксацию нарушений ПДД в смартфоне". Главным аргументом выступают не сертифицированые оборудования (смартфоны), которыми водители фиксируют момент нарушения. Кроме того, такой сервис не предусмотрен законодательством.

Предварительно Politeka писала, что нарушителям ПДД приготовили сюрприз на дорогах

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