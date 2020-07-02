За місяць роботи автоматичної фіксації порушень ПДР кількість фактів зменшилася більш ніж у 4 рази

Підсумки за червень підвів у себе на Фейсбук-сторінці заступник голови МВС Антон Геращенко, передає Politeka.net.

За його словами, порівняно з першим днем роботи системи кількість випадків скоротилася з 57 880 до 13 325.

"Водії стають більш дисциплінованими не тільки в місцях, де встановлені відеокамери, але і в цілому на всіх дорогах України", - заявив чиновник.

Так, за місяць роботи системи винесено 398 410 постанов про адмінправопорушення. З них вже сплачено 219 040 штрафів за перевищення швидкості.

Раніше ми повідомляли, українці обурюються, що в системі твориться хаос, і "листи щастя" продовжують надходити, навіть якщо штраф вже сплачено.

"куди звертатися тим, хто сплатив штраф і навіть особисто надав квитанцію в поліцію, але листи щастя продовжують приходити і на сайті МВС оплата не відзначена? У Поліції розводять руками і кажуть, що в системі повний хаос", - пишуть у коментарях під постом Геращенка.

У той же час, багато хто хвалить ініціативу: "Штрафи - провірений та дієвий важіль виховання, змушує людину думати!"

Нагадаємо, 2 червня камера відеофіксації виявила порушника-рекордсмена, про що Геращенко повідомив в соцмережі.

Водій промчав зі швидкістю 210 км/год по трасі Київ - Харків. Він повинен був сплатити 510 гривень штрафу.

Нагадаємо, порушникам ПДР приготували сюрприз на дорогах.

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