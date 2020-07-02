За місяць роботи автоматичної фіксації порушень ПДР кількість фактів зменшилася більш ніж у 4 рази
Підсумки за червень підвів у себе на Фейсбук-сторінці заступник голови МВС Антон Геращенко, передає Politeka.net.
За його словами, порівняно з першим днем роботи системи кількість випадків скоротилася з 57 880 до 13 325.
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Раніше ми повідомляли, українці обурюються, що в системі твориться хаос, і "листи щастя" продовжують надходити, навіть якщо штраф вже сплачено.
"куди звертатися тим, хто сплатив штраф і навіть особисто надав квитанцію в поліцію, але листи щастя продовжують приходити і на сайті МВС оплата не відзначена? У Поліції розводять руками і кажуть, що в системі повний хаос", - пишуть у коментарях під постом Геращенка.
У той же час, багато хто хвалить ініціативу: "Штрафи - провірений та дієвий важіль виховання, змушує людину думати!"
Нагадаємо, 2 червня камера відеофіксації виявила порушника-рекордсмена, про що Геращенко повідомив в соцмережі.
Водій промчав зі швидкістю 210 км/год по трасі Київ - Харків. Він повинен був сплатити 510 гривень штрафу.
Нагадаємо, порушникам ПДР приготували сюрприз на дорогах.
Також Politeka писала, що нові штрафи обрушаться на українців з 1 червня, заяву МВС: кого і скільки змусять заплатити