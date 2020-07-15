Новый закон "О медиа" стал большим позором для пропрезидентской фракции "Слуга народа"

Политолог Юрий Романенко прокомментировал законопроект в своем блоге на Youtube (чтобы посмотреть видео, скрольте страницу до конца), передает Politeka.net.

"Это не договоренности с Европой, это типичная постсоветская хр*нь. Мы эти "домовлености" якобы выполняем, а по факту получается еще хуже. Так и с законом о медиа. Это никакая не Европа, это типичный постсовок. И постсоветские люди, какие бы вышиванки не надевали, остаются по сути советскими людьми, и делают все, чтобы государство получало больше возможностей регулироваться", - отметил эксперт.

Юрий Романенко коротко объяснил суть нового закона о медиа:

"Нам предлагают какой-то институт, который называется Нацрада, получает огромные полномочия, сочетающие в себе функции регуляторного органа и суда. То есть, какая-то Нацрада, члены которой будут получать за наш с вами счет огромные зарплаты (за 50 тысяч гривен), эти "святые люди" будут определять, какое у нас СМИ правильное, какое - неправильное".

Как подчеркнул политолог, нововведения коснутся не только телеканалов, но и онлайн СМИ. Якобы, ничего страшного не происходит и "нужно просто зарегистрироваться". На деле при регистрации медиа получат защиту от государства, а отказавшись - "один головняк".

"Будут лезть к блогерам, будут лезть ко всем. Если всякие инстаграмеры думают, что их это не коснется - как только вы будете попадать в фокус внимания тех или иных игроков в конфигурации власти, то вас будут нагибать решением Нацрады. Могут в течение суток любой сайт выбить из интернета без решения суда, просто потому что так решили", - возмутился Юрий Романенко.

Политолог добавил, что в последнее время украинцам навязывают ненужные институты власти, которые, по задумке, должны регулироват разные сферы жизни.

"Да люди столетиями без вас коммуницировали, и никакой потребности в этом не было. Поэтому это все туфта, разводка советских л*хов постсоветскими, и позор им", - резюмировал Романенко.

Напомним, что Романенко оценил бесполезное колесение Зеленского по стране: "Кварталовское дуркование".

Как сообщала Politeka, Романенко о скандале с разговором Порошенко и Путина: "Зеленского будут иметь точно также".

Также Politeka писала, что Романенко раскрыл, как Минздрав будет наживаться на украинцах: "Кормушка для своих".