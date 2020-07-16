Всплеск агрессивности Кремля наиболее вероятен осенью

Об этом заявил в Facebook президент Центра глобалистики "Стратегія ХХІ" Михаил Гончар, сообщает Politeka.

Эксперт констатирует, что эпидемия китайского вируса, запоздалая и хаотическая реакция Кремля на нее, падение цен на нефть и деградация "правящей вертикали" вызвали в России системный кризис.

"Могут реализовываться различные сценарии, начиная от установления более жесткого, чем нынешний, режима военно-фашистского типа и заканчивая распадом страны. Даже если развитие событий пойдет по относительно благоприятному варианту, то в России неизбежен очень серьезный экономический и социальный кризис", – предупреждает аналитик.

По словам Гончара, первый сценарий предполагает появление массовых протестов, вызванных снижением жизненного уровня и отказом властей удовлетворить требования дискриминированных слоев населения.

Еще один из возможных сценарие – распад России.

"Более вероятен всплеск агрессивности Кремля осенью этого года. Причина его не столько в стремлении поднять с помощью "маленькой победоносной войны" падающий в массовом сознании рейтинг Путина, сколько в желании продемонстрировать элите, что он способен решать серьезные внешнеполитические проблемы, жестко вести себя по отношению к соседним странам и, главное, к Западу, а также обосновать потенциальную волну репрессий необходимостью сплотить нацию перед лицом внешней угрозы", – прогнозирует эксперт.

Михаил Гончар считает, что такой сценарий вероятен в связи с тем, что Запад, как это считают в Кремле, экономически и политически ослаблен пандемией и сконцентрирован на собственных проблемах.

"Запад окажется не в состоянии дать отпор российской агрессии, особенно, если она не коснется стран-членов НАТО, а ограничится Украиной, Беларусью, Грузией или северным Казахстаном. Наконец, боеспособность российских вооруженных сил еще не снизилась в результате эпидемии и падение цен на нефть", – резюмировал президент Центра глобалистики "Стратегія ХХІ".

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