В Санкт-Петербурге и Москве прошли акции протеста против обнуления сроков президента Путина

Власти акцию не согласовали, организаторы провели ее в формате сбора подписей за обнуление итогов голосования, передает "Радио Эхо Москвы".

В акции приняли участие порядка 500 человек. В пикете никто не стоял, лозунги почти не выкрикивали, только некоторые кричали "Путин, уходи".

Собравшиеся подписали иск.

Также аналогичная акция прошла в Санкт-Петербурге. На Невском проспекте своей очереди поставить подпись ждали около тысячи человек.

Напомним, что в Хабаровском крае местные жители выступили против ареста обвиненного в организации убийств губернатора Сергея Фургала

Как сообщает местный штаб оппозиционера Алексея Навального, 14 июля после окончания рабочего дня люди собрались возле здания правительства региона с требованием освобождения Фургала из московского СИЗО.

Также они требуют отставки президента РФ Владимира Путина. После этого митингующие двинулись колонной по центральной улице города, скандируя лозунги "Свободу!", "Нам не нужен другой губернатор" и "Фургал – наш выбор".

Кроме того, мы писали, что Владимира Путина раздражают высказывания президента Украины Владимира Зеленского

В частности, Путина "внутренне коробят" высказывания украинского коллеги Владимира Зеленского о роли СССР во Второй мировой войне.

Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Мы знаем, что для любого гражданина нашей страны, и особенно для президента Путина, это священная тема. И когда мы слышим подобные заявления, я уверен, что внутренне это Путина коробит", – рассказал Дмитрий Песков.

На вопрос о кредите доверия, который был выдан Зеленскому, представитель Кремля ответил, что "это не кредитно-финансовый механизм".

"Речь идет о судьбах нескольких миллионов людей, которые живут на юго-востоке Украины. И президент Зеленский во время предвыборной кампании обещал решить эту проблему", – подчеркнул Песков.

Напомним, Путин взбесил россиян выходкой во время карантина, сеть кипит.

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