Россияне на Донбассе могут развернуть два сценария - "абхазский" или "карабахский"

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на "Укринформ".

Так, директор Национального института стратегических исследований Александр Литвиненко, который выступал в качестве основного докладчика от Украины во время совместного заседания Форума безопасного сотрудничества и Постоянного Совета ОБСЕ, заявил, что Россия уже длительное время реализует масштабную программу интеграции отдельных районов Донбасса в свой состав и сейчас приближается к поворотному моменту, когда будет выбирать один из двух основных сценариев для территорий ОРДЛО - "абхазский" или "карабахский".

"Россия реализует масштабную программу интеграции отдельных районов Донецкой и Луганской областей (ОРДЛО) в состав Российской Федерации. На самом деле мы приближаемся к поворотному моменту, когда Россия будет выбирать один из двух основных сценариев. Или "абхазский", когда эти нелегальные формирования могут быть официально признаны, или как в Нагорном Карабахе, где боевые действия низкой интенсивности продолжаются уже более 30 лет", - считает Литвиненко.

Он также сообщил о массовой выдаче Россией паспортов жителям ОРДЛО и о внедрении российской правовой и экономической системы на оккупированных территориях Донбасса.

"Можно сказать, что в течение последних шести лет Россия осуществляла масштабные подрывные действия против Украины, тем самым разрушая основы европейской безопасности и создавая угрозу миру и стабильности на континенте", - добавил он.

Напомним, в Кремле сделали вынужденное признание о влиянии на ОРДЛО: "Мы имеем...".

Как сообщала Politeka, Песков выдвинул условие Украине и намекнул на встречу Путина с Зеленским: «Только после...».