Еще не прошло достаточно времени, чтобы украинцы могли оценивать провалы новой власти

Об этом в эфире политического ток-шоу заявил спикер Совета Дмитрий Разумков, пишет Politeka.net.

По его словам, Украина еще не вышла из избирательного периода, а это сказывается на восприятии народом власти.

"Я думаю, что сегодня пока рано оценивать провалы власти и так же оценивать положительные результаты работы. Для того, чтобы это посмотреть, должно пройти некоторое время, это во-первых", - заявил Разумков в эфире политического ток-шоу.

Спикер Парламента не сомневается, что Украина продолжает жить в избирательном периоде и это сказывается на оценке власти.

"Были президентские, парламентские выборы, сейчас начинаются местные выборы. И это так же отражается на оценке тех или иных решений, как власти, как парламента в целом, президента, Кабинета министров. Это некоторая призма, через которую украинский избиратель, украинский гражданин смотрит, в частности, на народных депутатов, и на представителей тех или иных политических сил на местах", - резюмировал Разумков в эфире телеканала.

"Еще не слили Украину до конца. Надо еще времени. Нет слов...", "Гнать их всех из Рады!", "Не ему решать, его ломбарды работали, когда люди сидели без работы и денег 3 месяца", - отреагировали украинцы на заявление Разумкова.

Ранее мы рассказывали о конфузе "слуг народа" в Николаеве. В частности, Давида Арахамию и Александра Корниенко сняли в момент, когда они обсуждали свою коллегу и собирались привести ее к Зеленскому.

Более того, нардепы назвали свою коллегу по Раде "рабочей бабой" и "корабельной сосной", которая может "отх**ить 300 встреч за четыре месяца".

Позже Корниенко попытался оправдаться и заявил, что они с Арахамией обсуждали не Аллахвердиеву, а Татьяну Домбровскую. Он попросил прощения у политика и заверил, что ничего плохого не имел в виду.

Ранее в громкий скандал также попал "Слуга" Евгений Брагарь, который посоветовал пенсионерки продать собаку, чтобы оплатить долги по коммуналке.

Напомним, появились фото нардепши, которую Слуги народа решили навязать Зеленскому.

Как сообщала Politeka, "слуги народа" опозорились бесстыдными обсуждением на камеру своей горячей коллеги.

Также Politeka писала, что слуга народу засветил в Раде лишнее, скандальное фото облетело сеть.