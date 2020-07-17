Первый президент Украины Леонид Кравчук призвал Владимира Зеленского позаботиться о наказании для нарушителей закона

Как сообщает Politeka.net, об этом Кравчук заявил во время торжественного заседания Рады по случаю 30-й годовщины принятия Декларации о государственном суверенитете Украины (Чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца новость).

"Поддерживая воплощение в жизнь фундаментальных позиций демократии и верховенства права, прошу не забывать, что все это действует тогда, когда действует закон. Перед законом все равны", – заявил Кравчук.

Первый президент Украины отметил, что некоторые депутаты, политические силы презирают закон.

"Смотрят на закон, часто – на Конституцию, как на бумажку, или еще хуже – на тряпку. Это недопустимо. От вас зависит, чтобы закон торжествовал. А те, кто нарушают закон, были привлечены к ответственности, независимо, кто он был или есть.

Иногда, когда наблюдаешь риторику некоторых депутатов, некоторых политиков, то складывается печальное впечатление, что находишься на Бессарабке. Образы, невежество, неточность формулировок и даже маленькие побасенки недопустимы на этом фоне больших задач, которые стоят перед Украиной, поэтому я обращаюсь с большой просьбой подумать о политической культуре нашей жизни", – резюмировал Кравчук.

Недавно мы писали, что Дмитрий Разумков заявил, что не прошло достаточно времени, чтобы украинцы могли оценивать провалы новой власти

По его словам, Украина еще не вышла из избирательного периода, а это сказывается на восприятии народом власти.

"Я думаю, что сегодня пока рано оценивать провалы власти и так же оценивать положительные результаты работы. Для того, чтобы это посмотреть, должно пройти некоторое время, это во-первых", - заявил Разумков в эфире политического ток-шоу.

Спикер Парламента не сомневается, что Украина продолжает жить в избирательном периоде и это сказывается на оценке власти.

"Были президентские, парламентские выборы, сейчас начинаются местные выборы. И это так же отражается на оценке тех или иных решений, как власти, как парламента в целом, президента, Кабинета министров. Это некоторая призма, через которую украинский избиратель, украинский гражданин смотрит, в частности, на народных депутатов, и на представителей тех или иных политических сил на местах", - резюмировал Разумков в эфире телеканала.

Напомним, появились фото нардепши, которую Слуги народа решили навязать Зеленскому.

Как сообщала Politeka, "слуги народа" опозорились бесстыдными обсуждением на камеру своей горячей коллеги.

Также Politeka писала, что слуга народу засветил в Раде лишнее, скандальное фото облетело сеть.