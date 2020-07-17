Президент Владимир Зеленский прокомментировал обвинения в его адрес от скандально известного блогера Анатолия Шария

Отвечая на вопросы журналистов после заседания фракции "Слуга народа" 16 июля вечером Зеленский заявил, что блогер пытается повысить свой рейтинг за счет рейтинга президента.

"Единственное, что мне кажется, не очень хорошо попытаться повышать свой рейтинг за счет моего рейтинга, рейтинга президента или моей личности, или нашей партии. Мне кажется, это неправильно и должно быть стыдно. Даже не знаю, что еще здесь прокомментировать. Мне не интересны эти люди, о которых вы говорите в целом", - заявил Зеленский.

Также он не обошел вниманием нападения на представителей "партии Шария".

"Я не занимаюсь нападениями на какую-либо партию. Я думаю, что средства массовой информации это видят. Зная, что у меня очень либеральное отношение к СМИ, это правда. Мало того, что я не нападаю ни на господина Шария, или там "Нацкорпус". Мало того, они говорят обо мне такие вещи, которые, мне кажется, стыдно говорить в принципе человеку о человеке. Но, скажем так, это их жизнь", - сказал Зеленский.

Отметим, уровень доверия украинцев к президенту Владимиру Зеленскому продолжает снижаться. Согласно данным свежего опроса, опубликованным 15 июля, сейчас ему доверяют 44% опрошенных, тогда как еще в мае таких было 57%.

При этом рейтинг партии "Слуга народа" - 26,6%. Отметим, спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков считает, что проседание рейтинга пропрезидентской партии Слуга народа не является катастрофическим.

Напомним, звезда 90-х не выдержал и бурно обратился к Зеленскому: «Уже три месяца работаю таксистом, какого…»

Как сообщала Politeka, в МВД одобрили радикальную идею Зеленского, что изменится для украинцев: "Вплоть до пожизненного"

Также Politeka писала, что Зеленский внезапно передумал, скандальный законопроект отозвали в Раде: что ждет украинцев.