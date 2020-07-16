Заслуженный артист Украины Юрко Юрченко обратился к Владимиру Зеленскому из-за проблем с деньгами

Известный певец 90-х, ранее выступавший в «Території А», опубликовал в своем Фейсбук пост, обращенный к президенту Украины и Минздраву. В нем он признался, что из-за карантинных ограничений не может выступать на сцене и вынужден подрабатывать таксистом.

Артист возмущен тем, что власть продолжают продлевать карантин, в то время как все работает в обычном режиме.

«Все работает в обычном режиме: метро, ночные клубы, казино, рестораны, торговые центры, вечеринки депутатов. Все, кроме КОНЦЕРТОВ!!! Никто ваших тупых рекомендаций уже не соблюдает», - подчеркнул Юрченко.

Он также отметил, что правительство не предлагает никаких действенных способов решения ситуации кроме мытья рук и соблюдения социальной дистанции.

«Это единственное, чего мы (МЫ !!!) достигли без вас, потому что тупо боялись и это действительно единственное, что защищает в такой ситуации. За все время существования карантина ничего более действенного вы не предложили», - заявил певец.

Он поинтересовался, почему из-за ограничений должно страдать его собственное финансовое положение.

«Так какого ..я Я, Заслуженный Артист Украины, работаю уже три месяца таксистом?», - пишет Юрченко.

Он призвал снять все карантинные ограничения, которые он назвал «ущербными».

Напомним, в Кабмине проговорились о реальных сроках карантина, что еще надо знать украинцам.

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