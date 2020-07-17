Министр обороны оценил вероятность нападения войск РФ на Херсонщину
Об этом сообщает Politeka, ссылаясь на главу Минобороны Андрея Тарана.
Так, министр обороны во время часа вопросов к правительству в Верховной Раде оценил вероятность нападения российских войск из оккупированного Крыма на Херсонскую область.
По словам Тарана, на сегодняшний день признаков непосредственной подготовки к активным боевым действиям российских войск около административной границы Херсонской области не обнаружено.
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"На полуострове не фиксируется действий по созданию ударных группировок", – заверил министр.
Несмотря на это, Вооруженные силы Украины, заявил Андрей Таран, осуществляют все необходимые меры для предотвращения и предоставления отпора возможным агрессивным действиям со стороны вооруженных сил России.
Глава ведомства напомнил о поездке членов комитета Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки в Херсонскую область, во время которой они имели возможность увидеть, что на самом деле происходит в регионе.
"С учетом накопления войск под предлогом подготовки к стратегическим учениям "Кавказ-2020", руководство Минобороны и ВСУ планирует в это же время, на последнюю декаду сентября, провести стратегические командно-штабные учения "Объединенные усилия-2020", – подытожил Таран, добавив, что в рамках этих учений планируется проверить способность Генштаба ВСУ действовать в соответствии со стандартами НАТО.
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