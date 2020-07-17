ВСУ осуществляют все необходимые меры для предотвращения этого

Министр обороны оценил вероятность нападения войск РФ на Херсонщину

Об этом сообщает Politeka, ссылаясь на главу Минобороны Андрея Тарана.

Так, министр обороны во время часа вопросов к правительству в Верховной Раде оценил вероятность нападения российских войск из оккупированного Крыма на Херсонскую область.

По словам Тарана, на сегодняшний день признаков непосредственной подготовки к активным боевым действиям российских войск около административной границы Херсонской области не обнаружено.

"На полуострове не фиксируется действий по созданию ударных группировок", – заверил министр.

Несмотря на это, Вооруженные силы Украины, заявил Андрей Таран, осуществляют все необходимые меры для предотвращения и предоставления отпора возможным агрессивным действиям со стороны вооруженных сил России.

Глава ведомства напомнил о поездке членов комитета Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки в Херсонскую область, во время которой они имели возможность увидеть, что на самом деле происходит в регионе.

"С учетом накопления войск под предлогом подготовки к стратегическим учениям "Кавказ-2020", руководство Минобороны и ВСУ планирует в это же время, на последнюю декаду сентября, провести стратегические командно-штабные учения "Объединенные усилия-2020", – подытожил Таран, добавив, что в рамках этих учений планируется проверить способность Генштаба ВСУ действовать в соответствии со стандартами НАТО.

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