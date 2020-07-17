Оскандалившийся ранее «слуга народа» Александр Корниенко угодил в новый конфуз с микрофоном в Раде

Во время заседание Верховной Рады глава партии «Слуга народа», первый заместитель председателя фракции президентской партии в парламенте Александр Корниенко перепутал микрофон с телефоном. Кадрами конфуза поделился в Фейсбук украинский блогер Евгений Прокопишин (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу вниз).

На опубликованном видео можно услышать, как Корниенко реагирует на включенный для него микрофон в Раде словом «Алло». Такая ошибка рассмешила остальных депутатов, которые отреагировали на нее смехом и аплодисментами.

«Заработались», - смущенно прокомментировал свой конфуз сам Корниенко.

Украинцы обсуждают случившееся в сети.

«Это очень смешно, но это реально усталость», «Боже, позорище, а не власть. Стыд нам огромный, что такое выбираем», «как всегда в своём репертуаре», «Квартал должны подхватить», - пишут люди.

Отметим, что ранее Корниенко отметился громким скандалом после того, как его частный разговор с Арахамией стал достоянием общественности.

Так, Давида Арахамию и Александра Корниенко засняли в момент, когда они бесстыжо обсуждали свою коллегу Ирину Аллахвердиеву и собирались привести ее к Зеленскому.

Более того, нардепы назвали свою коллегу по Раде "рабочей бабой" и "корабельной сосной", которая может "отх**ить 300 встреч за четыре месяца".

Позже Корниенко попытался оправдаться и заявил, что они с Арахамией обсуждали не Аллахвердиеву, а Татьяну Домбровскую. Он попросил прощения у политика и заверил, что ничего плохого не имел в виду.

#РАЗУМКОВ: - «Мікрофон Корнієнко включіть» #КОРНІЄНКО: - «Ало! Да!» Новий мем 😂😁😁 Gepostet von Євгеній Прокопишин am Freitag, 17. Juli 2020

Напомним, скандал с "корабельной сосной" получил неожиданное продолжение: "Целый день ездим в касках".

Как сообщала Politeka, скандал с "рабочей бабой" из "Слуги народа" не утихает, появилось признание: "Она впечатлила меня своей...".

Также Politeka писала, что "слуги народа" опозорились бесстыжим обсуждением на камеру своей горячей коллеги.