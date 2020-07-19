Новый законопроект, который сейчас обсуждается депутатскими рабочими группами, предусматривает важные изменения в деятельности Верховной Рады

Об этом в интервью "Громадському" заявила нардеп от "Слуги народа" Галина Третьякова. Закон об оппозиции хотят дополнить нормами о том, как должна работать коалиция.

"Одной из насущных проблем сегодня является подготовка закона, его готовят сейчас в группах, говорят, что это закон об оппозиции. На самом деле парламент требует изменений не только в оппозицию, но и в коалицию", – подчеркнула нардеп.

По словам Третьяковой, должна быть сформирована большая организационная часть коалиционного соглашения, в котором будет расписано, каким образом политические силы будут договариваться работать в Раде.

"Слуга" уверена, что именно это поможет наладить в парламенте сотрудничество между депутатами разных фракций и "избежать драк и негативных явлений в парламенте". Третьякова назвала это "большой парламентской реформой", которая еще не выписана.

Ранее мы сообщали, Галина Третьякова отказалась складывать мандат после своего заявления о детях "низкого качества". По ее словам, критика за эти слова является не более чем "организованной кампанией" против нее.

Более того, она перечислила свои заслуги на посту председателя Комитета Верховной Рады по вопросам социальной политики и защиты прав ветеранов.

Такое заявление скандального нардепа не на шутку разозлило общественность.

"Да её и спрашивать никто не должен! Она уже должна быть уволена без права занимать руководящие должности! Видимо президент её поддерживает", "Жаль, что Президент не отреагировал серьезным, заслуженным образом на страшные, вопиющие высказывания против народа УКРАИНЫ", "Стерилизовать её, а проще стереть из памяти", "Нечего тебе там делать. В Польшу, на завод. Поработай", - писали украинцы в сети.

Напомним, новый Кабмин ошеломил украинцев решением: "Людям будет лучше без выходных".

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