Украина может получить шанс молниеносно вернуть свои территории

Об этом в своем блоге на Цензоре пишет политолог Андрей Воропаев, передает Politeka.

Эксперт убежден, что так называемое "волеизъявление" россиян оказалось токсичным даже для российского общества с его специфическими представлениями о морали.

По его мнению, Кремлю после активизации уличных беспорядков по всей стране стоит ожидать требований от экономических уступок до политических свобод.

"Именно упадок РФ ускоряет трансформационные процессы в регионе. Казахстан давно имеет амбиции регионального лидера. Но только сейчас смог публично их связать с другими центрами влияния, прежде всего с Китаем, а не с РФ. Демонстративные угрозы Кремля заставляют Астану рассматривать Китай как гаранта национальной безопасности. Там фактически выбирают меньшее из двух зол, чтобы сохранить собственную государственность", – убежден Воропаев.

Политолог напомнил о том, что у Китая существуют стратегические планы касаемо отдельных российских территорий.

"События в Хабаровске, Амурске и Казахстане являются связанными. Они ослабляют Москву, создавая Пекину геополитическую плоскость для наступления на интересы РФ. Китай десятилетиями подпитывает очаги сепаратизма на Дальнем Востоке РФ и в Забайкалье, осуществляя ползучую экспансию. В результате на многих упомянутых территориях китайцев больше, чем русских. Они определяют там экономическую политику. Местные русские для них – сугубо неквалифицированная рабочая сила", – объяснил свою точку зрения Андрей Воропаев.

Также эксперт указывает на то, что Пекин использует слабость Москвы.

"Как вариант, в Китае рассматривают провозглашение референдума на территориях Дальнего Востока и Забайкалья. Чтобы миллионы этнических китайцев с российскими паспортами, совершившие там ползучую аннексию, проголосовали за свою историческую независимость. Ведь Китай, безусловно, имеет право на собственные национальные "скрепы" – предположил аналитик.

Вопропаев считает, что процессы, происходящие в России, важны для Украины в том аспекте, что что они истощают РФ экономически и подрывают политически.

"Ситуация меняется молниеносно. Москва в случае активизации сепаратизма в РФ и политического или военного обострения с Пекином будет вынуждена распылять ограниченные военные силы и экономические ресурсы на колоссальные территории. Это ослабит ее позиции на ключевых плацдармах украинско-российского противостояния. При таких условиях Украина может получить шанс молниеносно вернуть украденные, а также исторические территории, восстановив свою целостность. Мы должны быть готовы к блицкригу, чтобы освободить все или часть аннексированных и оккупированных украинских земель", – подытожил Андрей Воропаев.

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