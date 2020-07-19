Массовые протесты охватывают все больше городов России после скандала в Хабаровском крае

Как сообщает Politeka.net, тысячи человек устроили несанкционированные митинги и шествия в поддержку арестованного губернатора Сергея Фургала. Подробности и кадры публикуют российские СМИ.

Накануне жители Хабаровска вышли на улицы, выступив против ареста главы Хабаровского края, которого обвиняют в организации убийств. Вскоре протесты вспыхнули также во Владивостоке и Комсомольсвке-на-Амуре.

Так во Владивостоке (Приморский край) активисты развернули плакаты, выкрикивают лозунги в поддержку губернатора и жителей соседнего региона: "Я, мы, Дальний Восток", "Хабаровск, мы с тобой", "Нет издевательству над народом". Водители подзадоривали их сигналами автомобилей, а несколько байкеров даже сопровождали шествие. Полицейские пригрозили ответственностью за несанкционированные митинги, но никаких активных действий не предпринимали. Более того, некоторые сотрудники раздавали демонстрантам маски.

В Комсомольске протестующие устроили мирное шествие, останавливаясь у зданий ФСБ и городской администрации. Они требовали справедливости и замены адвоката для Сергея Фургала. Из-за демонстрации на улицах образовались пробки, но многие водители поддержали мероприятие. Люди говорят, что хотят показать властям свое единство и напомнить соседям, что они не одни со своим протестом.

18 июля в Хабаровке прошла самая крупная акция протеста в поддержку Фургала. Как сообщают местные СМИ, на улицы вышли до 85 тысяч человек, хотя мэрия насчитала только 10 тысяч. Активисты митинговали более пяти часов, несмотря на жару.

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