Президент РФ Владимир Путин понял, что незаконные республики ему больше не нужны

Как сообщает Politeka.net, об этом российский журналист Алексей Венедиктов рассказал в интервью Дмитрию Гордону.

По словам журналиста, Путин разочаровался в своем бывшем помощнике Владиславе Суркове, который был сторонником "русского мира вплоть до Одессы".

Он докладывал главе государства, что на Донбассе якобы хотят присоединиться к России, тогда как по данным соцопросов эту идею поддерживали не более 50% местных жителей.

Как уверяет Алексей Венедиктов, теперь Владимир Путин понял, что незаконные республики ему больше не нужны.

"Путин устал терпеть. Он стал считать, а если я разменяю Донецк и Луганск на снятие санкций. Тут пришел Макрон, такой слабый мальчишечка, Трампом отманипулируем. А Меркель выгодно - "Северный поток". Та хрен с ним, с Донецком и Луганском!" - отметил главред.

После этого, считает Венедиктов, Сурков стал ненужным в Кремле, и его заменили на Дмитрия Козака:

"Человек, который придумал эту политику, оказался негоден. Его идеология перестала быть востребованной на этом этапе. Козак, который довольно успешно вел переговоры по Приднестровью, нацелен на результат, а не идеологию. Ему поставлена какая-то задача", - отметил Венедиктов.

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Так, в аннексированном Крыму на объездной в Симферополе и на участке трассы "Таврида" прошла колонна военной техники из не менее 40 единиц машин.

Как стало известно, двигалась военная техника в сторону Симферополя. В самом городе были замечены военные регулировщики.

Отмечается, что основная часть техники – военные грузовики с открытым кузовом. На кабинах большинства из них нанесены обозначения о перевозке опасных грузов и надпись "тосол яд". Номерные знаки всех машин свидетельствовали о прибытии из одного региона.

Кроме грузовиков, в колонне двигались четыре бронетранспортера с большим количеством разнообразных грузов на броне. Еще один БТР передвигался на буксире.

Напомним, Херсон обратился с призывом к Зеленскому из-за подачи воды в Крым.

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