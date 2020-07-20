Спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков объяснил, от чего зависит размер зарплаты народных депутатов
Как сообщает Politeka.net, 20 июля он прокомментировал с трибуны слова "слуги народа" Галины Третьяковой, которая пожаловалась на оплату труда парламентариев.
"Достойный уровень оплаты труда должен быть у всех. Так же и у народных депутатов Украины", - заявил Дмитрий Разумков. - "Но он должен быть соответствующим тех уровней доходов и заработных плат, которые получает общество".
Как отметил председатель Верховной Раде, депутаты знали, на какую зарплату могут рассчитывать в парламенте. В то же время Разумков признал, что людям всегда хочется большего:
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"Я думаю, что нет такого человека, который говорил бы, что "мне хватает" или "не хочется больше", - отметил спикер.
По мнению Дмитрия Разумкова, народные депутаты получают достойные и закономерные зарплаты. Он добавил, что сам не нуждается в дополнительных выплатах.
"Надо адекватно оценивать свою работу и оценивать работу других. При том уровня заработных плат, которые есть сегодня в государстве, я думаю, что зарплата народных депутатов соответствует нормальному уровню оплаты. Многие вопросы сегодня берет на себя государство, бюджет. У меня таких вопросов не возникает", - высказался Дмитрий Разумков.
Напомним, скандальная "слуга народа" снова отличилась жалобой на маленькую зарплату: "Так рвалась к корыту и…".
Как сообщала Politeka, скандальная Третьякова отказалась сдавать мандат, похваставшись заслугами: "Мы делаем правильные...".
Также Politeka писала, что Третьякова разгневала украинцев очередным заявлением.