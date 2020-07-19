Народный депутат от фракции «Слуга народа» Галина Третьякова угодила в новый скандал, заговорив о зарплате парламентариев

Об этом она рассказала во время общения с журналистами «Громадського»,

«Депутатская заработная плата не только для депутата. Она небольшая, можно даже сказать, что на самом деле для того, чтобы обеспечить работу народного депутата, она слишком низкая», — отметила она.

Третьякова также рассказала, что заработная плата нардепов составляет 42 тысячи гривен, однако «на руки» они получают 32-35 тысяч гривен.

«Здесь очень интересные правила начисления, потому что зарплату мы получаем раз в месяц - у нас нет авансов. Нас всё время дергают. Месяц прошел, ты получаешь ее 10-15 числа, не успеваешь как-то сформировать свои расходы», — подчеркнула она.

При этом большинство времени, по словам Третьяковой, занимает разбор и обработка входящей корреспонденции. Этим в Европе якобы занимается офис народного депутата.

«Народный депутат обязан иметь юридическую поддержку, организационную... Должен быть контроль того, что отображается в СМИ. Кроме того, должен быть личный помощник, который будет формировать твоё расписание... На помощников предоставляется 42 тысячи гривен на четырех человек. Этого мало», — уточнила она.

Однако подобного признания Третьяковой украинцы не оценили.

«Так рвалась к корыту и оказывается, работать нужно, а не бабло рубить», «низкосортная бабища», «как жалок шут на троне короля! Как глуп народ который то позволил», «Дать ей минималку, и пусть живёт, как большинство украинцев. Зажрались тунеядцы!», «ЕЕ никто в Раду на веревке не тянул. Сама шла в припрыжку. Если плохо там, уходи туда, где лучше. Такие" работяги" как она, сразу найдут денежную работу. Флаг ей в руки и вперед», — пишут они.

Напомним, правительство огорошило украинцев новым решением: "Будет лучше без..".

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