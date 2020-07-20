Личный пресс-секретарь главы государства Юлия Мендель всеми силами пытается скрыть имя своего возлюбленного

Об этом она рассказала в интервью Наталье Влащенко на ее Youtube-канале, передает Politeka.net.

Юлия Мендель, которую недавно заподозрили в беременности, не назвала имя своего возлюбленного.

Однако, пресс-секретарь Владимира Зеленского намекнула, что он занимается политикой, но работает не в Офисе президента Украины.

"Я не думаю, что кто-то знает, кто это... Пускай пока будет так", - заявила Мендель и не исключила, что не будет раскрывать этот секрет до конца своей каденции.

На вопрос ведущей Натальи Влащенко о том, занимается ли ее избранник политикой, пресс-секретарь украинского президента Юлия Мендель заявила: "Ну, такое".

Ранее основатель партии «5.10» Геннадий Балашов в эфире "24 канала" выразил предположение, что Юлия Мендель забеременела от Владимира Зеленского. По словам политика, на это указывает странные действия главы государства и разговоры в правительстве.

В свою очередь пресс-секретарь Юлия Мендель решила не молчать и прокомментировала слухи.

"Каждый фейк имеет свое имя. На канале 24 вышла статья с именами топ-фейкотворцев нашего года. Читайте, думайте и помните: вы — то, что вы употребляете. Особенно, когда речь идет об информации", — сказала Мендель.

После слухов о беременности Юлия Мендель решила "добить" украинцев свадебным снимком.

Мендель нарядилась в очень длинное сиреневое платье с открытыми плечами, котрое удачно сочетается с пейзажем, в руках она держит корзинку с лавандой.

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Ранее мы передавали, что Мендель рассвирепела и записала обращение после слухов о беременности