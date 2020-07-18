После слухов о беременности от президента Владимира Зеленского его спикер Юлия Мендель обнародовала интересный снимок

Как передает Politeka.net, на своей странице в Инстаграм Юлия разместила красивое фото, сделанное возле свадебной арки на фоне лавандового поля.

Мендель нарядилась в очень длинное сиреневое платье с открытыми плечами, котрое удачно сочетается с пейзажем, в руках она держит корзинку с лавандой.

«Всем хороших выходных», - лаконично подписала она снимок.

Обратим внимание, что пресс-секретарь не дала высказаться всем желающим, ограничив комментарии под снимком.

Судя по фото можно сделать предположение, что она готовится к свадьбе или будет подружкой невесты. 33-летняя Юлия Мендель сейчас не замужем, детей у нее детей.

Ранее основатель партии «5.10» Геннадий Балашов в эфире "24 канала" выразил предположение, что Юлия Мендель забеременела от Владимира Зеленского. По словам политика, на это указывает странные действия главы государства и разговоры в правительстве.

В свою очередь пресс-секретарь Юлия Мендель решила не молчать и прокомментировала слухи, одев в платье с открытыми плечами.

"Каждый фейк имеет свое имя. На канале 24 вышла статья с именами топ-фейкотворцев нашего года. Читайте, думайте и помните: вы — то, что вы употребляете. Особенно, когда речь идет об информации", — сказала Мендель.

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