Президент в Одессе времени не теряет

Неформальные снимки с рабочей поездки

В соцсетях бурно обсуждают фотографии пресс-секретаря Владимира Зеленского Юлии Мендель. Снимками с рабочей поездки девушка поделилась на своем профиле в Инстаграм.

На фото юная помощница президента изображена на фоне моря. Под снимком значится подпись:

«Сонячно, тепло й щасливо на Одещині»

Также девушка оставила хэштег: #мандруйукраїною. Недавно фото с таким же хэштегом поделился и сам президент.

Известно, что сейчас команда Владимира Зеленского, включая Юлию Мендель, находится в Одессе, где они уже успели посетить Одесский припортовой завод, а также побывать на пляже около отеля «Немо». Судя по всему, именно здесь президент решил остановиться. Ранее мы писали о том, что Зеленский проигнорировал вопросы журналистов, собравшихся во дворе гостиницы, и просто уехал на Морвокзал.

Напомним также, что Зеленский с кортежем в Одессе вызвал недоумение у украинцев, видео.

Кроме того, Politeka писала, что Елена Зеленская до сих пор в больнице: стало известно о состоянии первой леди, "находится в...".

А еще СМИ сообщили о браке Владимира Зеленского с известной певицей: появились фото и подробности.