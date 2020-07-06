Неформальные снимки с рабочей поездки
В соцсетях бурно обсуждают фотографии пресс-секретаря Владимира Зеленского Юлии Мендель. Снимками с рабочей поездки девушка поделилась на своем профиле в Инстаграм.
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На фото юная помощница президента изображена на фоне моря. Под снимком значится подпись:
«Сонячно, тепло й щасливо на Одещині»
Также девушка оставила хэштег: #мандруйукраїною. Недавно фото с таким же хэштегом поделился и сам президент.
Известно, что сейчас команда Владимира Зеленского, включая Юлию Мендель, находится в Одессе, где они уже успели посетить Одесский припортовой завод, а также побывать на пляже около отеля «Немо». Судя по всему, именно здесь президент решил остановиться. Ранее мы писали о том, что Зеленский проигнорировал вопросы журналистов, собравшихся во дворе гостиницы, и просто уехал на Морвокзал.
Напомним также, что Зеленский с кортежем в Одессе вызвал недоумение у украинцев, видео.
Кроме того, Politeka писала, что Елена Зеленская до сих пор в больнице: стало известно о состоянии первой леди, "находится в...".
А еще СМИ сообщили о браке Владимира Зеленского с известной певицей: появились фото и подробности.