Депутат Госдумы РФ Виталий Милонов заявил, что президент Украины Владимир Зеленский должен выступить с извинениями перед главой Чечни Рамзаном Кадыровым

При этом он добавил, что президент Украины должен извиниться перед главой Чечни так, чтобы тот поверил в искренность извинений. По его словам, в противном случае лидер Незалежной не сможет спрятаться даже в Антарктиде.

Свои угрозы в сторону Владимира Зеленского он озвучил в интервью одному из российских СМИ.

«Его (президента Украины Владимира Зеленского - прим. ред.) достанут даже в Антарктиде: наши бравые чеченские полярники перероют весь снежный континент, но найдут иглу, в которой он от них спрячется. Лучше бы ему извиниться - я не думаю, что это так сложно. Пусть раз и навсегда прояснит свою позицию по отношению к мусульманскому миру и больше таких ошибок не повторяет», - заявил Милонов.

Такими угрозами он отреагировал на новость о том, что глава Чечни Рамзан Кадыров потребовал от украинского президента Владимира Зеленского подтвердить ранее принесенные им извинения за кадр из телепередачи «ЧистоNews»

Как известно, однажды Зеленский уже извинялся перед Кадыровым и всем мусульманским миром за шутку.

Позже, в интервью журналисту Дмитрию Гордону он заявил, что извинялся не за свои шутки, а за видеоролик, который «Квартал 95» использовал для своего выступления. На этом ролике был запечатлен плачущий глава Чечни. Сам Зеленский признался, что пересмотрел ситуацию после того, как ему позвонили.

Напомним, известный астролог рассказал о будущем Зеленского: "Последует добровольная отставка".

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